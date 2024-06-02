Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikler neler getirdi?

Ticaret Bakanlığı, Türk Ticaret Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yapılan 9 değişikliği sıraladı. Türk Ticaret Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da değişikliğe gidildi. Peki neler değişti? Neler getirildi? Bakanlık 9 maddede özetledi. KANUN NELER GETİRİYOR? 1. Kooperatif Kanunu'nda veri girişi ve intibak süreleri uzatıldı. 2. Rekabet Kanunu'nda tüketici refahı lehinde değişiklik yapıldı ve Rekabet Kurumu'nun etkinliği artırıldı. 3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda sermaye piyasası mevzuatına benzer yaklaşımla değişiklik yapıldı. 4. Lisanslı Depoculuk Kanunu'nda lisanslı depoculuk sisteminin gelişmesi ve yaygınlaşması ile mudilerin hak ve menfaatlerinin korunması amaçlandı. 5. Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle pazarcı esnafın maaliyetleri gözetildi. 6. Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikle şirketlerin karar alma süreçlerinde kolaylık sağlandı ve uygulamada yaşanan bazı tereddütler giderildi. 7. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle kamu yararı ve tüketicinin menfaati korundu. 8. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle fahiş fiyat ve stokçuluk ile mücadelede daha kararlı adımlar atıldı. 9. Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yapılan değişiklikle Türk Malı imajını yurt dışı pazarlarda daha etkili bir şekilde korunması sağlandı. Türk Ticaret Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Neler Getirdi?