Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Türk Ticaret Kanunu'ndaki değişiklikler neler getirdi?
Giriş Tarihi: 02.06.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 09:54

Türk Ticaret Kanunu'ndaki değişiklikler neler getirdi?

Türk Ticaret Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girdi. Peki bu kanun neler getirdi? Ticaret Bakanlığı 9 maddede sıraladı.

Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikler neler getirdi?

Ticaret Bakanlığı, Türk Ticaret Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yapılan 9 değişikliği sıraladı.

Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikler neler getirdi?

Türk Ticaret Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da değişikliğe gidildi. Peki neler değişti? Neler getirildi? Bakanlık 9 maddede özetledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikler neler getirdi?

KANUN NELER GETİRİYOR?

1. Kooperatif Kanunu'nda veri girişi ve intibak süreleri uzatıldı.

Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikler neler getirdi?

2. Rekabet Kanunu'nda tüketici refahı lehinde değişiklik yapıldı ve Rekabet Kurumu'nun etkinliği artırıldı.

Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikler neler getirdi?

3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda sermaye piyasası mevzuatına benzer yaklaşımla değişiklik yapıldı.

SON DAKİKA