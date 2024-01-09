Giriş Tarihi: 09.01.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
14:55
Türkiye 5 ülkeden birisi olacak! Dünyanın gözü Eskişehir'deki rezervlerde: Bakan Bayraktar: İş birliğine hazırız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin kritik madenler konusunda büyük potansiyeli bulunduğunu vurgulayarak, "2022'de Eskişehir'de dünyanın ikinci büyük nadir toprak elementleri rezervi keşfedildi. Yıllık 570 bin ton nadir toprak elementi işleyecek endüstriyel bir tesis kurmayı hedefliyoruz. Afrika, Batı ve Orta Asya bölgeleri başta olmak üzere tüm ülkelerle işbirliği yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.