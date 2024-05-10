Türkiye-ABD ilişkileri daha ileriye taşınacak!

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ ARTIYOR

39. Amerikan-Türk Konferansı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Washington'a giden Bakan Bolat, Türkiye ve ABD'nin 70 yılı aşkın süredir müttefik olduğuna dikkati çekerek zaman zaman siyasi ve ekonomik alanda bazı gerilimler olsa da iki ülke arasında ticaret hacminin arttığını söyledi.

Bolat, ABD'nin 2 trilyondan fazla ithalatı olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin ABD'ye ihracatının 14 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti.

İki ülkenin liderlerinin ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı istediklerini, bu kapsamda iş dünyası kuruluşlarının önemli temasları olduğunu belirten Bolat, "ABD'ye ihracatta önümüzde çok büyük bir potansiyel ve fırsatlar var." dedi.

Gelecek hafta Trade Winds etkinlğinde ABD'nin büyük ve orta ölçekli firmalarından 120'den fazla yöneticinin İstanbul'da olacağını ifade eden Bolat, buradaki şirketlerin 3 gün boyunca Türkiye'deki iş dünyasından muhataplarıyla görüşmeler yapacağını anlattı.

Bolat, ABD-Türkiye ticaret ve yatırım ortak komitesinin toplantısının uzun bir aradan sonra Ankara'da gerçekleştirildiğini belirterek, "Ekonomi alanında her iki ülkenin hükümetleri ilişkileri canlandırma ve daha ileriye götürme konusunda kararlı bir duruş sergiliyor." ifadesini kullandı.