Türkiye-Birleşik Krallık arasında yeni dönem: İmzalar atıldı! Ticarette dev fırsatlar...

TÜRKİYE'DE EN ÇOK YATIRIMI BULUNAN 5. ÜLKE

Bolat, Birleşik Krallık'ın karşılıklı yatırımlar alanında da Türkiye'nin önemli bir partneri olduğunu, 8,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım ile Türkiye'de en çok yatırımı bulunan 5. ülke konumunda olduğunu söyledi.