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Haberler Fotohaber Türkiye-Birleşik Krallık arasında yeni dönem: İmzalar atıldı! Ticarette dev fırsatlar...
Giriş Tarihi: 05.01.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 15:49

Türkiye-Birleşik Krallık arasında yeni dönem: İmzalar atıldı! Ticarette dev fırsatlar...

Türkiye-Birleşik Krallık arasında yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı'nın imzalandığını bildirdi. Bakan Bolat, "İki ülke bakanlıkları serbest ticaret anlaşmasının geliştirilmesi ve yeni alanlara genişletilmesi konusunda kendi iç müzakerelerini şu anda yapıyor. 2024 yılı içerisinde, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nı daha yeni alanlara da geliştirme konusunda müzakereleri başlatmayı ümit ediyoruz" dedi.

AA
Türkiye-Birleşik Krallık arasında yeni dönem: İmzalar atıldı! Ticarette dev fırsatlar...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın geliştirilmesi ve yeni alanlara genişletilmesi konusunda iç müzakerelerin yapıldığını belirterek, "2024 yılı içerisinde, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nı daha yeni alanlara da geliştirme konusunda müzakereleri başlatmayı ümit ediyoruz." dedi.

Türkiye-Birleşik Krallık arasında yeni dönem: İmzalar atıldı! Ticarette dev fırsatlar...

JETCO TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELİNDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Birleşik Krallık Uluslararası İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Merkez Ofisinde 7. Dönem Türkiye-Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısında bir araya geldi.

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Türkiye-Birleşik Krallık arasında yeni dönem: İmzalar atıldı! Ticarette dev fırsatlar...

İMZALAR ATILDI!

Toplantının ardından Bolat ve Badenoch, Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı'nı imzaladı.

İmza töreninin ardından bir konuşma yapan Bolat, 7. Dönem JETCO toplantısının verimli geçtiğini belirterek, önce mevkidaşı ile ikili görüştüğünü, ardından yuvarlak masa toplantısında iş insanlarının da katılımıyla iki ülke arasındaki ticari konuları ele aldıklarını bildirdi.

Türkiye-Birleşik Krallık arasında yeni dönem: İmzalar atıldı! Ticarette dev fırsatlar...

TİCARETTE YENİ DÖNEM

Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında yer aldığını belirten Bolat, "İki ülke arasında 2022 yılındaki ticaret hacmi yaklaşık 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş ve 2023 yılında da aynı seviye korunmuştur. Nitekim Birleşik Krallık, yaklaşık 12,5 milyar dolar düzeyinde ihracat ile ülkemizin en önemli dördüncü ihracat partneri konumundadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Birleşik Krallık arasında yeni dönem: İmzalar atıldı! Ticarette dev fırsatlar...

TÜRKİYE'DE EN ÇOK YATIRIMI BULUNAN 5. ÜLKE

Bolat, Birleşik Krallık'ın karşılıklı yatırımlar alanında da Türkiye'nin önemli bir partneri olduğunu, 8,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım ile Türkiye'de en çok yatırımı bulunan 5. ülke konumunda olduğunu söyledi.

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