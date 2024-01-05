Giriş Tarihi: 05.01.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
15:49
Türkiye-Birleşik Krallık arasında yeni dönem: İmzalar atıldı! Ticarette dev fırsatlar...
Türkiye-Birleşik Krallık arasında yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı'nın imzalandığını bildirdi. Bakan Bolat, "İki ülke bakanlıkları serbest ticaret anlaşmasının geliştirilmesi ve yeni alanlara genişletilmesi konusunda kendi iç müzakerelerini şu anda yapıyor. 2024 yılı içerisinde, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nı daha yeni alanlara da geliştirme konusunda müzakereleri başlatmayı ümit ediyoruz" dedi.