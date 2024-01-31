Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Malatya’da gerçekleştirilecek

ZİRVE MALATYA'DA GERÇEKLEŞECEK

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi 2 Şubat 2024, Cuma günü Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Binası, Kemal Sunal Salonu'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün açılış konuşmasından sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşma yapacağı Zirve'de, ihracat tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Bolat, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlayacak.

Zirve, www.turkiyeihracatseferberligi.com adresinden, Sabah TV ve A Para YT'den canlı olarak izlenebilecek.