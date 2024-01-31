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Haberler Fotohaber Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Malatya'da gerçekleştirilecek
Giriş Tarihi: 31.01.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 16:55

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Malatya'da gerçekleştirilecek

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi 2 Şubat 2024 Cuma günü Malatya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Malatya’da gerçekleştirilecek

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi, 2 Şubat 2024 tarihinde Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Binası'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Malatya’da gerçekleştirilecek

ZİRVE MALATYA'DA GERÇEKLEŞECEK

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi 2 Şubat 2024, Cuma günü Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Binası, Kemal Sunal Salonu'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün açılış konuşmasından sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşma yapacağı Zirve'de, ihracat tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Bolat, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlayacak.

Zirve, www.turkiyeihracatseferberligi.com adresinden, Sabah TV ve A Para YT'den canlı olarak izlenebilecek.

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