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Giriş Tarihi: 21.03.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 15:58

Türkiye ile Körfez arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

Körfez ülkeleri ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla (STA) ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Anlaşmamızın sadece mal ticareti ile sınırlı kalmayacağını öngörüyoruz" dedi.

AA
Türkiye ile Körfez arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması (STA) ile ilgili, "Anlaşmanın müzakereleri tamamlandığında ülkelerimizin ticari ve ekonomik ilişkilerini daha kapsamlı ve iyi belirlenmiş bir çerçevede geliştirme ve çeşitlendirme imkanı ortaya çıkacaktır." dedi.

Türkiye ile Körfez arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

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Bakan Bolat, Bakanlık'ta gerçekleştirilen "Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Bildiri İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile Körfez ülkeleri ile hızla gelişen ilişkileri üst seviyeye taşıyacak kapsamlı bir STA'yı hedefleyen karara imza attıklarını söyledi.

el-Budeyvi'yle imzaladıkları "ortak bildiri" metni ile iki taraf arasında 2005 yılında başlatılan ancak 2010'da sekteye uğrayan Türkiye-KİK STA müzakerelerini yeniden başlattıklarını dile getiren Bolat, "Anlaşmanın müzakereleri tamamlandığında ülkelerimizin ticari ve ekonomik ilişkilerini daha kapsamlı ve iyi belirlenmiş bir çerçevede geliştirme ve çeşitlendirme imkanı ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

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Türkiye ile Körfez arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

"ÖZEL SEKTÖRÜMÜZE YENİ İMKANLAR AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bolat; mal ve hizmet ticareti, fikri mülkiyet hakları, gümrük işlemleri ve ticaretin kolaylaştırılması, KOBİ'ler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gibi önemli alanları düzenleyen kapsamlı bir anlaşmayı sonuçlandırmayı önemsediklerini belirtti.

Müzakere sürecinin tamamlanması ve anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Türkiye ve KİK ülkelerinin refahına ciddi katkı sağlanmasını amaçladıklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ekonomik ilişkilerimizi geliştirerek destekleme vizyonu ile müzakereleri başlatmış oluyoruz. Geçtiğimiz yıl temmuzda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Körfez coğrafyasına gerçekleştirdiğimiz ziyaret esnasında yapılan ikili ve çok taraflı temaslar ve varılan anlaşmalar, şüphesiz serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin yeniden başlatılmasında önemli bir rol üstlenmiştir."

Türkiye ile Körfez arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

Bolat, söz konusu temasların ardından Türkiye ile Körfez ülkeleri yetkilileri arasında çok sayıda ziyaretler gerçekleştirildiğine işaret ederek, geçen yılın ekim ayında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen EXPO 2023'e katılarak, Katarlı iş insanları ile önemli iş görüşmeleri yaptıklarını dile getirdi.

Bolat, Aralık 2023'te ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yine Doha'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarının yapıldığını anımsattı.

Türkiye ile Körfez arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri heyetleri arasında 1. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) toplantısının İstanbul'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Bolat, burada iş insanları arasında önemli bir forumun da yapıldığını belirtti.

Bolat, sürekli değişen ve krizlerle dalgalanan küresel ekonomik konjonktürde, özel sektörü zorlu şartlara karşı desteklemeye gayret ettiklerinin altını çizerek, "Bu çerçevede de devlet olarak kapsayıcı ticaret anlaşmaları imzalayarak özel sektörümüze yeni imkanlar açmaya çalışıyoruz." dedi.

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