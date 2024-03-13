Türkiye sıralamasını yükseltti! Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor

"ÜLKEMİZE EN YÜKSEK KATMA DEĞERİ SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, "Savunma sanayii olarak, gerçekleştirdiğimiz atılımlarla her geçen gün bu verileri daha da yukarı taşımaya; Türk Savunma Sanayiini "Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı" haline getirmeye kararlıyız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle vurguladığı ihracat politikasının her zaman en büyük destekçisi olmak, ihracat noktasında ülkemize en yüksek katma değeri sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.