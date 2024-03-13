Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Türkiye sıralamasını yükseltti! Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor
Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:54

Türkiye sıralamasını yükseltti! Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor

Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor. Türk Savunma Sanayii ürünleri gösterdiği ihracat başarısı ile küresel ihracatçılar arasındaki yerini yukarı taşıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan araştırmaya göre Türkiye, 2019-2023 aralığında küresel büyük silah ihracatının yüzde 1,6'sını gerçekleştirip 11. sıraya yükseldi.

Türkiye sıralamasını yükseltti! Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor

Başarılarıyla küresel alanda adından söz ettiren Türk Savunma Sanayii, 2019-2023 aralığında küresel büyük silah ihracatında yüzde 1,6 seviyesine çıkarak 11. sıraya yükseldi.

Türkiye sıralamasını yükseltti! Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ, TÜRKİYE MARKASINI GÜÇLENDİRİYOR

Türk Savunma Sanayii, "Küresel Güç Türkiye" vizyonu doğrultusunda; savunma ve güvenlik teknolojilerinde uluslararası platformlarda Türkiye markasını güçlendirmek, bu alanda lider ve yol gösterici bir ülke konumuna erişmek için var gücüyle çalışıyor, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye sıralamasını yükseltti! Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor

TÜRKİYE SIRALAMASINI YÜKSELTTİ

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan araştırmaya göre; 2018-2022 aralığında küresel büyük silah ihracatının yüzde 1,1'ini gerçekleştirip 12. sırada yer alan ülkemiz, 2019-2023 aralığında bu oranı yüzde 1,6'ya çıkarıp 11. sıraya yükseldi.

Türkiye sıralamasını yükseltti! Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor

"ÜLKEMİZE EN YÜKSEK KATMA DEĞERİ SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, "Savunma sanayii olarak, gerçekleştirdiğimiz atılımlarla her geçen gün bu verileri daha da yukarı taşımaya; Türk Savunma Sanayiini "Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı" haline getirmeye kararlıyız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle vurguladığı ihracat politikasının her zaman en büyük destekçisi olmak, ihracat noktasında ülkemize en yüksek katma değeri sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

SON DAKİKA