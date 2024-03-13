Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
16:54
Türkiye sıralamasını yükseltti! Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor
Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor. Türk Savunma Sanayii ürünleri gösterdiği ihracat başarısı ile küresel ihracatçılar arasındaki yerini yukarı taşıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan araştırmaya göre Türkiye, 2019-2023 aralığında küresel büyük silah ihracatının yüzde 1,6'sını gerçekleştirip 11. sıraya yükseldi.