Türkiye telekomünikasyon merkezi olacak! Bakan Uraloğlu açıkladı: Tam 850 bin km...

"EKONOMİK BÜYÜMENİN EN ÖNEMLİ İTİCİ GÜCÜ HALİNE GELDİ"

Uraloğlu, yaptığı konuşmada, 85 milyonun bilgi toplumuna dönüşerek geleceğe güvenle bakmasında Türk Telekom'un önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Depremden etkilenen illerde hayatın normalleşmesi için tüm kurumlarla çalışmaya devam ettiklerini belirten Uraloğlu, hizmetleri yürütürken hızla gelişen teknolojiyle yarıştıklarını ifade etti.

Uraloğlu, geçmişi iki asır evvele dayanan Türk Telekom'un, yıllar içerisinde sürekli kendini yenileyerek, mobil, internet, telefon ve TV gibi geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğiyle hem bireysel hem de kurumsal hizmetler alanında çok güçlü markaya dönüştüğünü vurguladı.

Türkiye'nin geçmişteki iletişim araçlarını anlatan Uraloğlu, "Türk Telekom, afet halleri de dahil olmak üzere her zaman ülkesinin ve milletinin yanında olduğunu göstermiştir. Asrın felaketi 6 Şubat depremleri kapsamında mobil baz istasyonlarını bölgeye sevk ederken, bölgedeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yükleyerek büyük faydalar sağlamıştır." diye konutu.

İnternetin özellikle son 25 yılda alışkanlıkları, zorunlulukları değiştiren ve dönüştüren yeni yaşam tarzı haline geldiğine işaret eden Uraloğlu, "İçinde bulunduğumuz dördüncü sanayi devrimini, nesnelerin interneti, kuantum bilgisayarlar, bulut bilişim, makineler arası iletişim, blok zincir uygulamaları ve yapay zeka teknolojileri oluşturuyor. Sosyal medya ağları ve dijital platformlar da önemini ve faaliyet sahasını sürekli arttırıyor, genişletiyor. Artık dijital teknolojiler, yeni ürün ve piyasaların gelişmesine yol açarak ekonomik büyümenin en önemli itici gücü haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.