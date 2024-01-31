Türkiye-Ukrayna görev gücünün ilk toplantısı Ukrayna’da gerçekleşecek

"TÜRKİYE-UKRAYNA GÖREV GÜCÜNÜN İLK TOPLANTISINI UKRAYNA'DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bakan Bolat, Ukrayna halkının gelecekte refah içinde olması ve ülkenin altyapısı, üstyapısının yeniden imar edilmesinin ortak dilekleri olduğunu belirterek, "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Forumu'nun da hedefi özellikle budur. Yıkılan bütün üstyapıların, altyapıların yeniden yapılması ya da onarılması büyük bir önem arz etmektedir. Dünyanın 135 ülkesinde savaş ve doğal felaketler dahil her türlü zor şartlarda yaklaşık 12 bin 71 projeyi başarıyla tamamlayan Türkiye müteahhitlik sektörü, bu doğrultuda bütün tecrübe, altyapı, bilgi birikimi ve ilgili iş gücü yeteneğini Ukrayna'nın yeniden inşasında tedarik etmeye, temin etmeye hazırdır." dedi.

Hükümet olarak bu konuda Ukrayna ile işbirliğini artırarak Türk müteahhitlere Ukrayna'nın yeniden ayağa kalkması ve yeniden inşaat faaliyetlerinin tamamlanması konusunda kolaylık göstermeye hazır olduklarını anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk firmalarının Ukrayna'nın yeniden inşa ve imarında Ukrayna hükümetiyle işbirliği yapması konusundaki mutabakat zaptını Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılında Ukrayna'nın Lviv şehrinde yaptığı resmi ziyaret sırasında Sayın Kubrakov ile imzalamıştık. Bu mutabakat zaptının hayata geçirilebilmesi ve oradaki belirlenmiş tedbirlerin eylem planına dökülmesi noktasında Türkiye ve Ukrayna resmi makamları, Türkiye-Ukrayna yeniden inşa görev gücü kurulmasına ilişkin uygulama esaslarını titizlikle çalıştılar ve bugün imza aşamasına getirdiler. Bu mutabakat zaptının uygulama esaslarını bugün Sayın Kubrakov'la beraber imzalayacağız.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu da müteahhitlerimizle birlikte inşallah bu görev gücünde olacak. Bu görev gücü her 3 ayda bir toplanacak, projeleri karşılıklı görüşecekler. Bu minvalde inşallah önümüzdeki birkaç ay içinde Türk müteahhitleriyle birlikte biz de Ukrayna'ya gideceğiz ve Türkiye-Ukrayna görev gücünün ilk toplantısını Sayın Kubrakov'un misafiri olarak Ukrayna'da gerçekleştireceğiz."

Bu programın düzenlenmesi ve iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin sembolü olacak söz konusu uygulama esasları belgesinin, Ukrayna'nın yeniden imar çalışmalarında önemli bir yasal zemin olacağını ve önemli bir dönüm noktasını oluşturacağını vurgulayan Bolat, " Ticaret Bakanlığı olarak Türk müteahhitlik sektörüyle birlikte Ukrayna'nın yeniden inşasında üçüncü ülkelerle de işbirliği yapmaya hazırız. Bu konuda birçok ülkenin ilgili bakanları ve heyetleri ülkemizi ziyaret ediyorlar. Çeşitli işbirliği zeminleri için görüşmeler yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.