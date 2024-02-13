Türkiye uluslararası yatırım merkezi olacak! Bu rakamlar her şeyi anlatıyor

"10,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırım hacminin geçen yıl 10,6 milyar dolara ulaştığını belirten Dağlıoğlu, bu dönemde Hollanda, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Rusya, Fransa, Birleşik Krallık, İrlanda, ABD ve İsviçre'nin en fazla yatırım yapan ülkeler olduğunu ifade etti.

İmalat sektörünün geçen yıl yüzde 30,7 payla en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken sektör olduğunu dile getiren Dağlıoğlu, toptan ve perakende ticaret sektörünün yüzde 17,6 payla ikinci sırada, finans ve sigorta faaliyetleri sektörünün de yüzde 10,7 payla üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Dağlıoğlu, merkez bankalarının uyguladığı sıkı para politikaları ve jeopolitik gelişmeler gibi sebeplerle 2023'te dünyada küresel yatırımlarda daralmalar gözlemlediklerini belirterek, "Doğrudan yatırımlarda 2023'te bir önceki yıla göre Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile BRICS ülkeleri gibi pek çok gelişmekte olan ekonomilerde uluslararası doğrudan yatırımlarda yüzde 20-80 aralığında düşüşler yaşandı. Ancak 2024'ün başından itibaren küresel yatırımlarda iyileşme işaretleri de ortaya çıkmaya başladı." diye konuştu.