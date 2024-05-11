Türkiye yatırımcılara güven veriyor! ABD’li firmalardan yeşil ışık: Hedef 100 milyar dolar...

ABD İŞ DÜNYASINDAN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE "İYİMSERLİK" MESAJI

Choksy, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyinin (TAİK) ABD Ticaret Odası ve American Turkish Business Roundtable (ATBR) işbirliğinde düzenlediği 39. Amerikan-Türk Konferansı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile ABD arasındaki mevcut ekonomik ilişkilere değinen Choksy, "Yeni bir iyimserlik penceresinin açıldığını düşünüyorum." dedi.

Choksy, iki ülke ticari ilişkilerinde "iyimserlik" mesajının çok geniş yankı bulmasını istediğini vurgulayarak, bunun her iki ülkeye de faydası olduğunu düşündüğünü aktardı.

Amerikan-Türk Konferansı'nda geniş bir sektör yelpazesinde görülen ortaklıkların hizmetler, ticaret ve imalat alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik zemin sağladığını ifade eden Choksy, turizm, savunma, tıbbi cihaz, sağlık, sigorta, finans ve imalat gibi sektörlerin iki ülkenin ticari ilişkilerinde potansiyeli olan sektörlerden olduğunu kaydetti.

Choksy, "Türkiye geniş ve çeşitliliğe sahip bir ekonomidir. Ayrıca friendshoring açısından Amerikan şirketleri dost ülkelerde üretim yapmaya yöneliyor, Türkiye bunu yapma potansiyeli açısından çok güzel bir örnek." diye konuştu.