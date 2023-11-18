Sanayiye yeşil dokunuş! Bakan Kacır detayları açıkladı: ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ hayata geçiyor

'OSB'Sİ OLMAYAN İLİMİZ KALMADI'

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda ülkeyi teknolojiyi üreten ve geliştiren ülke haline dönüştürmek, küresel pazarda ülkenin etkinliğini artırmak ve dünya çapında bir üretim merkezi olarak konumunu pekiştirmek amacıyla, altyapısı güçlü ve çevre dostu planlı sanayi alanları sunduklarını ifade eden Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"60 yıldır başarı ile sürdürülen organize sanayi bölgesi modeli bu çalışmaların kalbinde yer almakta. OSB'lerimiz; ortak altyapıları, çevreci yaklaşımları ve tedarik zincirinde oluşturdukları verimlilikle sanayimize hizmet ediyor. Firmalarımızın kümelenmesini sağlayarak firmalarımıza iş birliği kültürünü aşılıyor. Milli Teknoloji Güçlü Sanayi vizyonumuzda öncü rol üstleniyor. Bu bilinçle, 2002 yılında ülkemizde 192 OSB kuruluyken, son 21 yılda ülkemize 161 OSB daha kazandırdık. OSB'lerimizde çalışan sayısı da 5 kat artarak 2,5 milyona yükseldi. Bugün geldiğimiz noktada 353 OSB ile artık OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. İnşa ettiğimiz bu güçlü üretim altyapısı ile birlikte; ticari araç üretiminde Avrupa lideriyiz. Askeri insansız hava aracı üretiminde, dünya lideriyiz. Beyaz eşya üretiminde Avrupa lideriyiz. Dünyada 2'nci sırada yer alıyoruz. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da lideriz, dünyada 4'üncüyüz. Çimento ve demir-çelik üretiminde Avrupa 1'incisiyiz. Geçtiğimiz yıl ihracatımız 254 milyar dolar ile yeni bir rekor kırdı ve bu rekorun başrolünde imalat sanayimiz var. Türkiye Yüzyılı'nda bu başarı hikayesinin daha da güçlenerek devamını tesis etmek üzere sanayimizin dijital ve yeşil dönüşümü hızlandırıyoruz. Model fabrikalarımızda verdiğimiz yalın üretim ve dijital dönüşüm eğitim ve danışmanlık hizmetleri sayesinde işletmelerimizin verimlilik oranlarını yükseltiyoruz. Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya'daki yeni model fabrikalarımızla, fabrika sayımızı 8'den 14'e çıkarıyoruz. KOBİ'lerimize özel olarak tasarladığımız Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modelini kullanıma sunuyoruz."