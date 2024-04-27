Giriş Tarihi: 27.04.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
11:13
Türkiye'den Filistin ekonomisine katkı! Bakan Bolat: Taleplerinin ötesinde yükselttik
Filistin'den yapılan gümrük vergisinden muaf hurma ithalatı kotası 5 bin tona yükseltildi. Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Söz konusu kararın Filistin ekonomisine sağlayacağı katkının hayırlı olmasını diliyor, her konuda Filistinli kardeşlerimizin taleplerini öncelikle ve tüm imkanlarımızı kullanarak karşılamaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.