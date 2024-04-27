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Haberler Fotohaber Türkiye'den Filistin ekonomisine katkı! Bakan Bolat: Taleplerinin ötesinde yükselttik
Giriş Tarihi: 27.04.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 11:13

Türkiye'den Filistin ekonomisine katkı! Bakan Bolat: Taleplerinin ötesinde yükselttik

Filistin'den yapılan gümrük vergisinden muaf hurma ithalatı kotası 5 bin tona yükseltildi. Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Söz konusu kararın Filistin ekonomisine sağlayacağı katkının hayırlı olmasını diliyor, her konuda Filistinli kardeşlerimizin taleplerini öncelikle ve tüm imkanlarımızı kullanarak karşılamaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.

İHA
Türkiye’den Filistin ekonomisine katkı! Bakan Bolat: Taleplerinin ötesinde yükselttik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin'den yapılan gümrük vergisinden muaf hurma ithalatı kotasının 5 bin tona yükseltildiğini duyurdu.

Türkiye’den Filistin ekonomisine katkı! Bakan Bolat: Taleplerinin ötesinde yükselttik

FİLİSTİN'DEN HURMA İTHALATI KOTASI 5 BİN TONA YÜKSELTİLDİ

Bakan Bolat resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Filistin'in en önemli ihraç ürünlerinden olan hurmanın Filistin ekonomisine katkısını bilerek, Filistin'in talebinin ötesinde, daha önce 3 bin ton olan miktarı 5 bin tona yükselttiklerini açıkladı.

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Türkiye’den Filistin ekonomisine katkı! Bakan Bolat: Taleplerinin ötesinde yükselttik

FİLİSTİN'İN TALEBİNİN ÖTESİNDE ARTIRILDI

Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Filistin Milli Ekonomi Bakanı ile geçtiğimiz Aralık ayındaki görüşmemizde aldığımız karar neticesinde Filistin'den yapılan gümrük vergisinden muaf hurma ithalatı kotasını 5 bin tona yükselttik. Filistin'in en önemli ihraç ürünlerinden hurmanın Filistin ekonomisine katkısını bilerek, Filistin'in talebinin ötesinde, daha önce 3 bin ton olan miktarı 5 bin tona yükselttiğimiz Ortaklık Komitesi kararı yayımlandı.

Türkiye’den Filistin ekonomisine katkı! Bakan Bolat: Taleplerinin ötesinde yükselttik

'TALEPLERİNİ TÜM İMKANLARIMIZI KULLANARAK KARŞILAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Söz konusu kararın Filistin ekonomisine sağlayacağı katkının hayırlı olmasını diliyor, her konuda Filistinli kardeşlerimizin taleplerini öncelikle ve tüm imkanlarımızı kullanarak karşılamaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.

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