Türkiye’den Filistin ekonomisine katkı! Bakan Bolat: Taleplerinin ötesinde yükselttik

FİLİSTİN'İN TALEBİNİN ÖTESİNDE ARTIRILDI

Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Filistin Milli Ekonomi Bakanı ile geçtiğimiz Aralık ayındaki görüşmemizde aldığımız karar neticesinde Filistin'den yapılan gümrük vergisinden muaf hurma ithalatı kotasını 5 bin tona yükselttik. Filistin'in en önemli ihraç ürünlerinden hurmanın Filistin ekonomisine katkısını bilerek, Filistin'in talebinin ötesinde, daha önce 3 bin ton olan miktarı 5 bin tona yükselttiğimiz Ortaklık Komitesi kararı yayımlandı.