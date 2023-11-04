Türkiye’nin büyüme tahminleri yükseliyor! Uluslararası dev kuruluş revizeye gitti

Fitch'in 10 gelişmekte olan ekonomi için potansiyelini düşürmesinde başlıca neden Çin'in arz yönlü büyüme potansiyeli tahminindeki 0,7 puanlık büyük düşüş oldu. Ağırlıklandırılmamış bazda ortalama EM10 potansiyel büyümesi, diğer yerlerdeki yukarı yönlü revizyonları yansıtacak şekilde değişmeyerek %3'te kaldı.

Fitch, Çin için büyüme tahminini %5,3'ten %4,6'ya, Rusya için %1,6'dan %0,8'e, Kore için %2,3'ten %2,1'e ve Güney Afrika için %1,2'den %1,0'e düşürdü.

Hindistan için tahmininri %5,5'ten %6,2'ye yükselten Fitch, Meksika için ise %1,4'ten %2,0'ye çıkardı.