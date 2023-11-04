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Giriş Tarihi: 04.11.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 09:25

Türkiye'nin büyüme tahminleri yükseliyor! Uluslararası dev kuruluş revizeye gitti

Fitch Ratings, Türkiye'nin orta vadeli büyüme potansiyeli tahminini revize etti. Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e yükseltti.

Türkiye’nin büyüme tahminleri yükseliyor! Uluslararası dev kuruluş revizeye gitti

Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm (GEO) raporunda yer alan 10 gelişmekte olan ülke (GOÜ) için orta vadeli potansiyel büyüme tahminini GSYH ağırlıklı ortalama bazda %4,0'e düşürdü. Bu oran 2021'de yapılan bir önceki değerlendirmedeki %4,3'ten daha düşük.

Türkiye’nin büyüme tahminleri yükseliyor! Uluslararası dev kuruluş revizeye gitti

Fitch'in 10 gelişmekte olan ekonomi için potansiyelini düşürmesinde başlıca neden Çin'in arz yönlü büyüme potansiyeli tahminindeki 0,7 puanlık büyük düşüş oldu. Ağırlıklandırılmamış bazda ortalama EM10 potansiyel büyümesi, diğer yerlerdeki yukarı yönlü revizyonları yansıtacak şekilde değişmeyerek %3'te kaldı.

Fitch, Çin için büyüme tahminini %5,3'ten %4,6'ya, Rusya için %1,6'dan %0,8'e, Kore için %2,3'ten %2,1'e ve Güney Afrika için %1,2'den %1,0'e düşürdü.

Hindistan için tahmininri %5,5'ten %6,2'ye yükselten Fitch, Meksika için ise %1,4'ten %2,0'ye çıkardı.

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Türkiye’nin büyüme tahminleri yükseliyor! Uluslararası dev kuruluş revizeye gitti

Fitch, Polonya'nın tahminini %2,6'dan %3,0'ya, Türkiye'nin tahminini %3,9'dan %4,1'e Brezilya için %1,5'ten %1,7'ye ve Endonezya için %4,7'den %4,9'a revize etti.Fitch Ratings, aralarında Türkiye'nin olduğu 10 gelişmekte olan ekonomi için orta vadeli büyüme potansiyeli tahminlerini revize etti.

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