Türkiye’nin gören gözü olacak! 30 yılın çalışması meyvesini verdi: Amerikan, Fransız ve İtalyan muadillerinden üstün...

"ALP İSMİ VERİLDİ"

ASELSAN tarafından üretilen erken ihbar radar sistemi ürün grubu ailesinin tümüne ALP isminin verildiğine dikkati çeken Görgün, teslim edilen radarın da ALP 300-G olarak adlandırıldığını aktardı. Görgün, bu radar sisteminin 500'e yakın sayısal haberleşme yapabildiğine işaret ederek, radarın saniyede 81 DVD'nin içeriğini işleme kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı.

"İTALYAN, FRANSIZ VE AMERİKAN ÜRETİMİ RADARLARDAN DAHA ÜSTÜN"

Yaklaşık 10 farklı ülkeye 40 civarında farklı radar ihracatı yapıldığına dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

"Dünyada diğer ülkelerde kullanımında olan İtalyan, Fransız ve Amerikan üretimi çok farklı radarlar var. Bugün teslim ettiğimiz ALP 300-G, gerek çözünürlük gerek menzil gerek doğruluk bakımından bunların hepsinden üstün. Bu radar aktif elektronik tarama özelliğine sahip, durarak çalışıyor. ALP 300-G radarı 4 binin üzerinde gönderme alma özelliğine sahip. Durarak çalışırken bir modül kısmında arıza olduğunda geri kalan işlemleri yapabiliyor. Ayrıca dönen radarlara göre bir üstünlüğümüz, bu radarımız bir periyodun tamamlanmasını beklemeden yansımayı alabiliyor. Ayrıca doğrulama sinyali de göndererek doğruluğunu daha hassas bir konuma getirebiliyor."

"ÇOK HIZLI CEVAP VERİLEBİLECEK"

Görgün, radarda 435 bin satırdan fazla kod kullanıldığına işaret ederek, "Bu radarın geliştirilmesinde 20'ye yakın patentimiz var. Radarımız ayrıca 30 dakikada kurulabiliyor. Uzak erişime radyolink göndererek haberleşmeyi kesintisiz sağlıyor." dedi.

Radar projesine 436 firmanın katkı sağladığının altını çizen Görgün, "Radarın, hedef kümesi çok geniş elektronik harbe dayanıklı. Avantajlardan birisi de teknoloji hakimiyetimizle ihtiyaç duyulduğunda her an çok hızlı bir şekilde teknolojik desteğin verilebilmesi. Bir sonraki nesil üyelerin geliştirilmesinde çok hızlı cevap verilebilecek." ifadesini kullandı.