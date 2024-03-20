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Giriş Tarihi: 20.03.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 12:00

Türk'ün uzaydaki gözü olacak! Sona gelindi: Tarih belli oldu! Hindistan'dan Endonezya'ya kadar...

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat 6A'nın Türkiye'deki uzay ekosisteminde, uydu ekosisteminde çok büyük bir kilometre taşı olacağını vurgulayarak, "Çalışmalar artık sonuna geldi diyebiliriz. En önemli uçuş modelinin testleri, anten testleri geçtiğimiz haftalarda bitti. Şimdi sistemin genel yapısıyla ilgili birkaç tane ufak tefek testler var, daha sonra uydunun paketlenmesi ve fırlatma merkezine gönderilmesi aşamasına geçilecek." ifadelerini kullandı.

Türk’ün uzaydaki gözü olacak! Sona gelindi: Tarih belli oldu! Hindistan’dan Endonezya’ya kadar...

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2024'e katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk’ün uzaydaki gözü olacak! Sona gelindi: Tarih belli oldu! Hindistan’dan Endonezya’ya kadar...

"ÇALIŞMALAR ARTIK SONUNA GELDİ DİYEBİLİRİZ"

Haziran sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'ya yönelik çalışmalarda gelinen son aşamaya değinen Ertok, "Çalışmalar artık sonuna geldi diyebiliriz. En önemli uçuş modelinin testleri, anten testleri geçtiğimiz haftalarda bitti. Şimdi sistemin genel yapısıyla ilgili birkaç tane ufak tefek testler var, daha sonra uydunun paketlenmesi ve fırlatma merkezine gönderilmesi aşamasına geçilecek." diye konuştu.

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Türk’ün uzaydaki gözü olacak! Sona gelindi: Tarih belli oldu! Hindistan’dan Endonezya’ya kadar...

"HAZİRAN SONUNDA FIRLATILMASI HEDEFLENİYOR"

Hasan Hüseyin Ertok, haziran sonu itibarıyla uydunun fırlatılmasının hedeflendiğini belirterek, sona yaklaşılırken tarihte kaymaların olabileceğini söyledi.

Yüzlerce mühendisin yaklaşık 10 yıldır Türksat 6A'nın üzerinde çalıştığını ve uydunun fırlatılışının heyecanla beklendiğini dile getiren Ertok, uydunun ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderileceğini kaydetti.

Türk’ün uzaydaki gözü olacak! Sona gelindi: Tarih belli oldu! Hindistan’dan Endonezya’ya kadar...

"TÜRKİYE'DEKİ UYDU EKOSİSTEMİNDE ÇOK BÜYÜK BİR KİLOMETRE TAŞI"

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat 6A'nın önemine dikkati çekerek, "Türksat 6A'nın en büyük önemi ülkemizin şu ana kadar yaptığı en büyük yerli üretim uydu olması. Üzerinde bir çok ekipman, yazılım sistemleri, yer sistemleri yerli olarak geliştirdi. Türksat 6A'nın en önemli tarafı, Türkiye'deki uzay ekosisteminde, uydu ekosisteminde çok büyük bir kilometre taşı olması." değerlendirmesini yaptı.

Türk’ün uzaydaki gözü olacak! Sona gelindi: Tarih belli oldu! Hindistan’dan Endonezya’ya kadar...

"KAPSAM ALANIMIZI DAHA DA GENİŞLETMİŞ OLACAĞIZ"

Türksat 6A'nın 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngeye yerleştirileceğini belirten Ertok, söz konusu yörüngede ömrü biten Türksat 3A uydusundaki bazı müşterilerin Türksat 6A'ya aktarılmasının planlandığını anlattı.

Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla Hindistan ve Endonezya'ya kadar olan bölgenin de kapsama alanına gireceğine işaret eden Ertok, "Böylece kapsam alanımızı daha da genişletmiş olacağız." dedi.

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