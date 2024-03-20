Türk’ün uzaydaki gözü olacak! Sona gelindi: Tarih belli oldu! Hindistan’dan Endonezya’ya kadar...

"TÜRKİYE'DEKİ UYDU EKOSİSTEMİNDE ÇOK BÜYÜK BİR KİLOMETRE TAŞI"

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat 6A'nın önemine dikkati çekerek, "Türksat 6A'nın en büyük önemi ülkemizin şu ana kadar yaptığı en büyük yerli üretim uydu olması. Üzerinde bir çok ekipman, yazılım sistemleri, yer sistemleri yerli olarak geliştirdi. Türksat 6A'nın en önemli tarafı, Türkiye'deki uzay ekosisteminde, uydu ekosisteminde çok büyük bir kilometre taşı olması." değerlendirmesini yaptı.