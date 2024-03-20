Giriş Tarihi: 20.03.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
12:00
Türk'ün uzaydaki gözü olacak! Sona gelindi: Tarih belli oldu! Hindistan'dan Endonezya'ya kadar...
Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat 6A'nın Türkiye'deki uzay ekosisteminde, uydu ekosisteminde çok büyük bir kilometre taşı olacağını vurgulayarak, "Çalışmalar artık sonuna geldi diyebiliriz. En önemli uçuş modelinin testleri, anten testleri geçtiğimiz haftalarda bitti. Şimdi sistemin genel yapısıyla ilgili birkaç tane ufak tefek testler var, daha sonra uydunun paketlenmesi ve fırlatma merkezine gönderilmesi aşamasına geçilecek." ifadelerini kullandı.