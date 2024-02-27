Uçtan uca hava savunma katmanı kurulacak! Birçok ülke bu ürünle ilgileniyor

"HİSAR-O VE HİSAR-O+ DA ENVANTERE GİRDİ"

HİSAR-A ve HİSAR-A+'nın envantere girdiğinin altını çizen Akyol, şöyle konuştu:

"Bir üst katmanındaki HİSAR-O ve HİSAR-O+ da envantere girdi. Bazı geliştirmelerle menzili biraz daha uzatmak üzere paydaş kuruluşumuz ROKETSAN ile çalışıyoruz. Hava savunma, arayıcı başlıklarından, bu başlığın yapımındaki tozdan başlayarak malzemesine kadar yerlileştirdiğimiz bir alan. Bugün Türkiye'nin karşılaştığı zaman zaman haksız ambargolar artık bizi toz metalinden başlayacak seviyede yerlileştirmeye götürmüş durumda. Hava savunma, arayıcı başlıklardan haberleşme sistemlerine, radarlarından elektro optik sistemlerine, komuta kontrolünden navigasyonuna, dost düşman tanıma sistemlerinden atış kontrol algoritmaları komuta kontrol sistemlerine kadar tüm teknolojileri tek platformda buluşturduğumuz büyük bir sistem."

Akyol, 2023'te ASELSAN olarak 20'ye yakın yeni ürün çıkardıklarını dile getirdi.

Geçen yıl Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı MARLİN'in Türkiye'nin envanterine girdiğini hatırlatan Akyol, kara ve denizde olduğu gibi denizaltında da insansız sistemlere yöneldiklerini kaydetti.

İnsansız denizaltı aracı DERİNGÖZ'ün bir kamu kurumunun su altı faaliyetleri için kullanıma sunulmak üzere son çalışmalarının yapıldığını vurgulayan Akyol, "Su altında DERİNGÖZ, su üstünde MARLİN, karada da TUNGA ve ERTUNGA gibi ürünleri 2023'te önemli aşamaya getirdik, hatta bazılarının ihracatını yaptık. 2024'te de insansız yeni ürünler ve yeni ihracat çalışmalarına odaklanacağız." diye konuştu.

ASELSAN'ın insansız araçlara kattığı çok sayıda hareket konseptinin olduğuna dikkati çeken Akyol, su altındaki sensörlerden radarlara, elektro optik sistemlerden haberleşme sistemlerine kadar birçok fonksiyonu insansız sistemlere katma yeteneklerinin bulunduğunu dile getirdi.