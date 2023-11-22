Uluslararası dev kurumdan FLAŞ Türkiye yorumu: En fazla yatırım yaptığımız ülke haline geldi

"TÜRKİYE'DE PARA POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİK DOĞRU VE SÜRDÜRÜLMELİ"

Türkiye'de de para politikasındaki değişiklikler ile makroekonomik politikalardaki değişimin doğru yönde olduğunu ve sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Renaud-Basso, "Makroekonomik dengesizlikler ve yüksek enflasyon nedeniyle endişeliyiz. Bu açıdan, para politikasındaki değişimin enflasyonun düşürülene kadar sürdürülmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öte yandan, Türk ekonomisinin ve özel sektörün çok dirençli olması pozitif bir durum." diye konuştu.

Renaud-Basso, Türkiye'nin bankanın en fazla yatırım yaptığı ülke haline geldiğini belirterek, "Bu yıl da yine olağanüstü bir yıl olacak. Türkiye'de bu yılki yatırımlarımızın 2,5 milyar avroyu aşacağını öngörüyoruz. Şu anda 2,4 milyar avro hacmindeyiz ve yılın kalan iki ayında bu miktarın 2,5 milyar avroyu geçmesini bekliyoruz." dedi.

Yatırımlarının yüzde 93'ünün şirketler, imalat sektörü ve finansal kuruluşlar olmak üzere özel sektöre olduğunu söyleyen Renaud-Basso, KOBİ'leri finanse etmeyi, yeşil dönüşümü ve kadınların liderliğindeki işletmeleri desteklemeyi önemsediklerini anlattı.

Renaud-Basso, belediyelerle yeşil altyapının geliştirilmesi için çalıştıklarını da dile getirdi.