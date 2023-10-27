Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan flaş açıklama: Körfez Bankaları Türkiye pazarına girecek!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle güçlenen ilişkisine dair değerlendirmelerde bulundu. Fitch Ratings Küresel İslami Bankacılık Grubu Başkanı Bashar Al-Natoor, "Körfez ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinin, yatırımların artırılmasını desteklemeye yardımcı olacağını düşünüyoruz" dedi. Dubai İslam Bankasının geçen ay Türkiye'de dijital bankacılık yapmak üzere yatırım kararı aldığını hatırlatan Al-Natoor, "Körfez bankalarının yatırımlarını çeşitlendirmek için Türkiye pazarına girdiğini görüyoruz." açıklamasında bulundu.