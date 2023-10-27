Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan flaş açıklama: Körfez Bankaları Türkiye pazarına girecek!

"SUKUK İHRACI DIŞ FİNANSMANIN ÖNEMLİ PARÇASI"

Al-Natoor, Türk hükümetinin Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelecek 3 yıl içinde gerçekleşmek üzere yaklaşık 51 milyar dolar tutarında yatırım taahhüdü aldığını belirterek, "Bunun yaklaşık 8 milyar dolarlık kısmı sukuk tahvili alımını içeriyor. Bu sukuk ihracının dış finansmanın önemli bir parçası olduğunu gösteriyor." dedi.

Al-Natoor, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde finans ve bankacılık hizmetlerinin ağırlıklı olarak İslami finansa dayalı olduğuna işaret etti.