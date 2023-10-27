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Haberler Fotohaber Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan flaş açıklama: Körfez Bankaları Türkiye pazarına girecek!
Giriş Tarihi: 27.10.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 11:59

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan flaş açıklama: Körfez Bankaları Türkiye pazarına girecek!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle güçlenen ilişkisine dair değerlendirmelerde bulundu. Fitch Ratings Küresel İslami Bankacılık Grubu Başkanı Bashar Al-Natoor, "Körfez ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinin, yatırımların artırılmasını desteklemeye yardımcı olacağını düşünüyoruz" dedi. Dubai İslam Bankasının geçen ay Türkiye'de dijital bankacılık yapmak üzere yatırım kararı aldığını hatırlatan Al-Natoor, "Körfez bankalarının yatırımlarını çeşitlendirmek için Türkiye pazarına girdiğini görüyoruz." açıklamasında bulundu.

AA
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan flaş açıklama: Körfez Bankaları Türkiye pazarına girecek!

Fitch Ratings Küresel İslami Bankacılık Grubu Başkanı Bashar Al-Natoor, son dönemde Körfez ülkeleriyle yeniden güçlenen ilişkilerin Türkiye'de İslami finans alanındaki yatırımları desteklemesinin beklendiğini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan flaş açıklama: Körfez Bankaları Türkiye pazarına girecek!

"GEREKLİ FİNANSMANI SAĞLAMAYI BAŞARDI"

Al-Natoor, küresel İslami finansman alanında Türkiye'nin görünümü ve potansiyeline ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Türkiye zor piyasa koşullarında bile sukuk piyasasına girmeyi ve gerekli finansmanı sağlamayı başardı." diyen Al-Natoor, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında güçlenen ilişkilerin gelecek dönemde yatırım ortamına olumlu katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.

Al-Natoor, "Körfez ülkeleri (Körfez İşbirliği Konseyi) ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinin, bunu (yatırımların artırılmasını) desteklemeye yardımcı olacağını düşünüyoruz. Bu alanda, (Türkiye'ye yönelik) izlediğimiz, takip ettiğimiz bir trend söz konusu." diye konuştu.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan flaş açıklama: Körfez Bankaları Türkiye pazarına girecek!

"SUKUK İHRACI DIŞ FİNANSMANIN ÖNEMLİ PARÇASI"

Al-Natoor, Türk hükümetinin Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelecek 3 yıl içinde gerçekleşmek üzere yaklaşık 51 milyar dolar tutarında yatırım taahhüdü aldığını belirterek, "Bunun yaklaşık 8 milyar dolarlık kısmı sukuk tahvili alımını içeriyor. Bu sukuk ihracının dış finansmanın önemli bir parçası olduğunu gösteriyor." dedi.

Al-Natoor, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde finans ve bankacılık hizmetlerinin ağırlıklı olarak İslami finansa dayalı olduğuna işaret etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan flaş açıklama: Körfez Bankaları Türkiye pazarına girecek!

İslami bankacılığın payının Suudi Arabistan'da yüzde 85, Kuveyt'te yüzde 50, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 30 seviyesinde olduğunu söyleyen Al-Natoor, "Bu ülkelerle finansman alanında İslami bankacılık dışarda tutularak ilişki kurulamaz. Çünkü (İslami bankacılık) finansmanın DNA'sının ciddi bir kısmını oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Al-Natoor, Türkiye'de "kira sertifikası" olarak bilinen ve İslami kurallara uygun, faizsiz bir finansman aracı olan sukuk piyasasının küresel ölçekte son derece önemli olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de sukuk ihracı bu yılın 3. çeyreğinin sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak yaklaşık 25,9 milyar dolara ulaştı." diye konuştu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan flaş açıklama: Körfez Bankaları Türkiye pazarına girecek!

Türkiye'nin tahvil piyasası içinde sukuk tahvillerinin payının yüzde 6,5 olduğunu belirten Al- Natoor, ülkenin bu alanda büyük bir büyüme potansiyelinin olduğunu vurguladı. Al-Natoor, şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan geçtiğimiz yıl sadece yerel para birimi cinsinden sukuk ihracı gerçekleştirdi. Malezya'da kompozisyonun yüzde 60'ı sukuk, yüzde 40'ı ise devlet tahvillerinden oluşuyor. Bu yıl Türkiye ise şu ana kadar 7 milyar dolar hacminde Sukuk ihracı gerçekleştirdi."

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