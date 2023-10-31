Uluslararası kuruluştan kritik Türkiye açıklaması: Dünyada 7. sırada yer alıyor! 100 Milyar dolara ulaşacak

Türkiye ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında güçlenen ilişkilerin İslami finans piyasasını olumlu etkilemesi ve hükümetin doğrudan yabancı yatırımları çekmesine yardımcı olmasının beklendiği aktarılan analizde, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nden 8 milyar dolar tutarında sukuk alımı da dahil olmak üzere üç yıl içinde toplam 51 milyar dolar finansman taahhüdü aldığı anımsatıldı.