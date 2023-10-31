Uluslararası kuruluştan kritik Türkiye açıklaması: Dünyada 7. sırada yer alıyor! 100 Milyar dolara ulaşacak

Türkiye'nin Körfez Arap ülkeleri ile arasının güçlenmesiyle Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'den flaş açıklama geldi. "Türkiye varlıklar açısından dünyadaki en büyük 7. İslami bankacılık pazarı olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullanan Fitch'in analizine göre Türkiye ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında güçlenen ilişkilerin İslami finans piyasasını olumlu etkileyeceği ve hükümetin doğrudan yabancı yatırımları çekmesine yardımcı olacağı öngörülüyor. Fitch, Türkiye'de İslami finans sektörü büyüklüğünün 100 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.