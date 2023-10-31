Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Uluslararası kuruluştan kritik Türkiye açıklaması: Dünyada 7. sırada yer alıyor! 100 Milyar dolara ulaşacak
Giriş Tarihi: 31.10.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 16:47

Uluslararası kuruluştan kritik Türkiye açıklaması: Dünyada 7. sırada yer alıyor! 100 Milyar dolara ulaşacak

Türkiye'nin Körfez Arap ülkeleri ile arasının güçlenmesiyle Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'den flaş açıklama geldi. "Türkiye varlıklar açısından dünyadaki en büyük 7. İslami bankacılık pazarı olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullanan Fitch'in analizine göre Türkiye ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında güçlenen ilişkilerin İslami finans piyasasını olumlu etkileyeceği ve hükümetin doğrudan yabancı yatırımları çekmesine yardımcı olacağı öngörülüyor. Fitch, Türkiye'de İslami finans sektörü büyüklüğünün 100 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Uluslararası kuruluştan kritik Türkiye açıklaması: Dünyada 7. sırada yer alıyor! 100 Milyar dolara ulaşacak

Türkiye'de İslami finansmanın büyüklüğünün eylül itibarıyla 90 milyar doları aşmasının ardından, birkaç yıl içinde 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Uluslararası kuruluştan kritik Türkiye açıklaması: Dünyada 7. sırada yer alıyor! 100 Milyar dolara ulaşacak

Fitch Ratings'in konuya ilişkin analizinde, İslami bankaların varlıklarının 2025'e kadar sektör büyüklüğünün yüzde 15'ine ulaşmasının hedeflendiği aktarılarak, bu büyümenin hükümetin sektöre verdiği stratejik önemle destekleneceği kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uluslararası kuruluştan kritik Türkiye açıklaması: Dünyada 7. sırada yer alıyor! 100 Milyar dolara ulaşacak

Türkiye ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında güçlenen ilişkilerin İslami finans piyasasını olumlu etkilemesi ve hükümetin doğrudan yabancı yatırımları çekmesine yardımcı olmasının beklendiği aktarılan analizde, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nden 8 milyar dolar tutarında sukuk alımı da dahil olmak üzere üç yıl içinde toplam 51 milyar dolar finansman taahhüdü aldığı anımsatıldı.

Uluslararası kuruluştan kritik Türkiye açıklaması: Dünyada 7. sırada yer alıyor! 100 Milyar dolara ulaşacak

Analizde, bir dizi KİK bankasının yatırımlarını çeşitlendirmeyi amaçladığı ve Türk İslami bankalarında halihazırda yatırımlarının olduğu hatırlatılarak, Dubai Islamic Bank'ın da kısa süre önce Türk dijital bankacılık sektörüne girdiği belirtildi.

Uluslararası kuruluştan kritik Türkiye açıklaması: Dünyada 7. sırada yer alıyor! 100 Milyar dolara ulaşacak

KATILIM BANKACILIĞI, BANKACILIK SİSTEMİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI HALİNE GELİYOR

Türkiye'de katılım bankacılığı olarak bilinen İslami bankacılığın Eylül 2023'te toplam sektör varlıklarının yüzde 8,5'ine ulaşan pazar payıyla bankacılık sisteminin önemli bir parçası haline geldiği kaydedilen analizde, bu hızlı büyümenin Türkiye'deki enflasyon ve TL'deki değer kaybı ışığında değerlendirilmesi gerektiği de ifade edildi.

SON DAKİKA