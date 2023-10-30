Uzaya yerli dokunuş! Türkiye adımlarını hızlandırıyor: İlk yerli haberleşme uydusu için geri sayım başladı

"TÜRKİYE'NİN HER ALANDA TAM BAĞIMSIZ OLMASI GEREKİYOR"
TÜBİTAK'ın 5 bin kişilik araştırmacı kadrosuyla Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştirdiğini bildiren Mandal, yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'yi 15 Nisan'da uzaya gönderdiklerini hatırlattı.
Mandal, dünyanın herhangi bir yerinden kimseye sormadan, izin almadan yüksek çözünürlükte görüntü alabildiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Bileşenlerini kendimiz tasarladık, geliştirdik ve ürettik. Hatta bazı bileşenlerini yurt dışına ihraç ediyoruz. İlk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı 2024'te fırlatacağız. Haberleşme uydusu olan ender ülkelerden olacağız. Akıllı makineler, sistemler, beşinci sanayi devrimini konuşuyorsak iletişim ve haberleşme uyduları çok kıymetli. Milli teknoloji hamlesi tam bağımsızlık anlamına geliyor. Tam bağımsızlığa gitmek için uzayda da bağımsız olacaksınız. 'Türkiye Yüzyılı'nı, tam bağımsız Türkiye'yi konuşuyorsak her alanda bağımsız olmamız gerekiyor. 'İHA'lara, hava savunma sistemlerine neden ihtiyaç var?' diyorlardı. İşte dünyada yaşananlar ortada. Füzelerimiz, İHA'larımız var ama bunların kontrolü, konumlandırılması uzayda. Şimdi de 'Uzaya niye ihtiyaç var? Her şey bitti de sıra uzaya mı geldi?' diyorlar. Bütün savunma sistemlerimizin hepsinin kontrol edildiği yer uzayda. Uzaya hakim değilseniz, uydularınız yoksa, geliştirmiş olduğunuz teknolojilerin hepsi için başka birinin üzerindeki uydudan haberleşme almanız gerekiyor. O ülke size uydusunu kullandırmazsa, fotosunu ve videosunu çektirmezse 'yok' anlamı taşıyorsunuz."
Mandal, Türkiye'nin her alanda tam bağımsız olması gerektiğini dile getirerek, uzayda olduğu gibi savunmada, gıdada, enerjide ve ulaşımda da bağımsızlığın önemine işaret etti.