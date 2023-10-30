Uzaya yerli dokunuş! Türkiye adımlarını hızlandırıyor: İlk yerli haberleşme uydusu için geri sayım başladı

"GENÇLERİMİZE DOKUNDUĞUMUZ EN ÖNEMLİ ARAÇLARDAN BİR TANESİ TEKNOFEST"

TÜBİTAK'ın bu yıl 60. kuruluş yıl dönümünü kutladığına işaret eden Mandal, "Ben de TÜBİTAK bursiyeriyim. Her yıl binlerce gencimize, araştırmacımıza dokunuyoruz. Özellikle son yıllarda insana daha fazla yatırım yapmaya başladık. Gençlerimize dokunduğumuz en önemli araçlardan bir tanesi TEKNOFEST'ler. 41. yarışmanın 14'ünü biz düzenliyoruz. Dünyada ilk kez dikey iniş roket yarışmasını düzenliyoruz. Geleceğin ulaşım teknolojisi olan sürtünme olmaksızın geliştirilen raylı ulaşım sistemi (Hyperloop) gibi yenilikçi yarışmalarımız var." diye konuştu.

Mandal, ortaokul ve lise düzeyinde araştırma projesi yarışmaları, bilim olimpiyatları da düzenlediklerini aktardı.

Bunlar sayesinde sadece bu yıl 71 öğrencinin uluslararası yarışmalardan madalyalar ile döndüğünü anlatan Mandal, "Bu gençliğe bilim temelli yapılan yatırımın geri dönüşümünün ilk ipuçları. Bu gençler gelecekte dünyadaki sorunları birileri çözsün diye beklemeyecek 'Biz çözeceğiz' diyecekler." ifadelerini kullandı.