Uzayda Türkiye ilk 10’a giriyor! Tarih belli oldu: Hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılacak

TÜRKİYE DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 65'İNDEN FAZLASINA ULAŞACAK

Yer merkezli bir yörüngede, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanması planlanan ve 7,5 kilovat güce sahip yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Güney-Doğu Asya gibi bölgelere de ulaşacak. Türksat, şu anda 31 derece, 42 derece ve 50 derece doğu yörüngelerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere toplam 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ederek dünyada 3,5 milyar nüfusa ulaşabiliyor.

Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da Türkiye'nin kapsama alanına girecek. Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak. Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması planlanıyor.