Vatandaşların imdadına Marmaray yetişti!

Uraloğlu, Marmaray'ın Gebze ile Halkalı arasında gerçekleştirilen hafta içi 287, hafta sonu 297 tren seferleri olduğunu belirterek, "Marmaray'a 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde ek tren seferleri konuldu ve fazladan 392 bin yolcu daha taşındı. Marmaray'da, günlük ortalama 565 bin yolcu taşınırken, ek seferlerle bu sayı 621 bine ulaştı. İstanbul'un toplu ulaşımına çözüm üretildi." bilgisini verdi.

Metrobüs, vapur, tramvay, YHT ve metro istasyonları ile bağlantısı bulunan Marmaray ile Halkalı-Gebze arası seyahat süresinin 108 dakika sürdüğünü hatırlatan Uraloğlu, mevcutta Gebze ile Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla Marmaray trenleri işletilirken, Ataköy ile Pendik arasında ise 8 dakika aralıklarla tren seferleri yapıldığını vurguladı.

Uraloğlu, Cumhuriyetin 100. yılında 10. yaşını kutlayan Marmaray'da, bugüne kadar toplam 1 milyarın üzerinde yolcunun seyahat ettiğini, günlük yolcu rakamlarının 710 binlere ulaşarak taşıma rekorları kırıldığını aktardı.