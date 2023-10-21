Vera Konsept halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? (VRGY) Vera Konsept halka arz kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

Vera Konsept halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan şirket 18 – 19 – 20 Ekim tarihleri arasında talep topladı. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, KAP açıklamaları doğrultusunda halka arz detayları belli olacak. Bu noktada, Vera Konsept halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi soruları yanıt aramakta. 15,78 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulan şirketin paylarının %26.83'ü halka açıldı. Peki, Vera Konsept ne zaman işlem görecek? Vera Konsept kaç lot verdi? İşte, konu hakkında detaylar