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Haberler Fotohaber Vera Konsept halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? (VRGY) Vera Konsept halka arz kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 21.10.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 14:22

Vera Konsept halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? (VRGY) Vera Konsept halka arz kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

Vera Konsept halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan şirket 18 – 19 – 20 Ekim tarihleri arasında talep topladı. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, KAP açıklamaları doğrultusunda halka arz detayları belli olacak. Bu noktada, Vera Konsept halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi soruları yanıt aramakta. 15,78 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulan şirketin paylarının %26.83'ü halka açıldı. Peki, Vera Konsept ne zaman işlem görecek? Vera Konsept kaç lot verdi? İşte, konu hakkında detaylar

Vera Konsept halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? VRGY Vera Konsept halka arz kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

Vera Konsept halka arz kaç lot verdi, sonuçları ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini almış durumda. 3 gün boyunca devam eden talep toplama işlemleri sona erdi ve şimdi şirketin pay dağıtma işlemlerini KAP üzerinden bildirmesi bekleniyor.

Vera Konsept halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? VRGY Vera Konsept halka arz kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ

SPK haftalık bültenine göre, Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz talep toplama 18 - 19 - 20 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak.

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Vera Konsept halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? VRGY Vera Konsept halka arz kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 15 milyon TL olan sermayesinin 205 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 55 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 15,78 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Vera Konsept halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? VRGY Vera Konsept halka arz kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)

- 1.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (362 TL)

- 2.1 Milyon katılım ~ 19 Lot (299 TL)

- 2.5 Milyon katılım ~ 15 Lot (236 TL)

- 2.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (205 TL)

- 3.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (189 TL)

- 3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (173 TL)

- 4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (157 TL)

- 4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (142 TL)

Vera Konsept halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? VRGY Vera Konsept halka arz kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

VERA KONSEPT HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vera Konsept halka arz 20 Ekim 2023 17.00'de sona erecek. Halka arz bu akşam ya da yarın açıklanması bekleniyor.

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