Yabancı yatırımcının ilgisi artıyor! ’Türkiye’ye yatırım yapmanın tam zamanı’

'TÜRKİYE İLE ARAP ÜLKELERİ ARASINDA İŞ VE YATIRIMLARIN ARTMASINI BEKLİYORUZ'

Arap Bankalar Birliği Başkanı Muhammed el-Etrebi, Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi'nde yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinde olumlu gelişmeler yaşandığını dile getirerek, yeni ekonomi yönetimiyle birlikte hayata geçirilen politikalara dikkati çekti.

Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin her yıl bir önceki seneden daha iyi olduğunu ifade eden Etrebi, ticaret hacminin yaklaşık 73 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Etrebi, bu yıl Arap ülkelerinden Türkiye'ye yaklaşık 10 milyon turist gelmesinin beklendiğini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda Türkiye ile Arap ülkeleri arasında pek çok fırsatın doğmasını, iş ve yatırımların artmasını bekliyoruz." diye konuştu.