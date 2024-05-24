Yabancı yatırımcının ilgisi artıyor! ’Türkiye’ye yatırım yapmanın tam zamanı’

"ARAP ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ ARTACAK"
Arap Bankalar Birliği Başkanı Etrebi, Türkiye'de yatırım için potansiyelin giderek arttığını belirterek, "Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 4,5'lik büyüme kaydetti. Bu yıl da önemli bir büyüme yakalaması, enflasyonun önümüzdeki yıllarda daha da düşmesi bekleniyor. Bunlar ülkeye yatırım için önemli işaretler." ifadesini kullandı.
Arap ülkeleri ve Türkiye arasında ticaret konusunda çok fazla fırsat olduğunu kaydeden Etrebi, "Ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda artacağını görüyorum. Her yıl ortalama yüzde 10 artıyor, belki bu yüzdelik daha da artar." diye konuştu.
Etrebi, Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerde sanayi ve turizmin öneminin giderek arttığını belirterek, "Bunlar çok önemli sektörler. Dijital alanda Türkiye'nin potansiyeli var. Arap ülkeleri dijital dönüşüm, dijital bankacılık gibi konularda bilgi sahibi olabilir. Karşılıklı pek çok fayda var." dedi.