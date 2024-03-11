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Haberler Fotohaber Yapısal reformlar uygulanacak! İşte Bakan Şimşek'in ajandasındaki 5 madde: ‘Ekonominin gücünü yansıtıyor’ diyerek duyurdu
Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 10:58

Yapısal reformlar uygulanacak! İşte Bakan Şimşek'in ajandasındaki 5 madde: ‘Ekonominin gücünü yansıtıyor’ diyerek duyurdu

Fitch Türkiye'nin uzun vadeli döviz borç notunu B'den B+'ya, görünümünü ise nötrden pozitife yükseltti. Kredi notunda yaşanan değişikliğin Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıttığına işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sağlam politikalar sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız" dedi. Şimşek'in paylaşım dilini İngilizce yapması mesajın yabancı yatırımcılara olduğu şeklinde yorumlandı.

Yapısal reformlar uygulanacak! İşte Bakan Şimşek’in ajandasındaki 5 madde: ‘Ekonominin gücünü yansıtıyor’ diyerek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıttığını belirterek, "Sağlam politikalar sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız" dedi.

Yapısal reformlar uygulanacak! İşte Bakan Şimşek’in ajandasındaki 5 madde: ‘Ekonominin gücünü yansıtıyor’ diyerek duyurdu

"EKONOMİNİN GÜCÜNÜ YANSITIYOR"

Bakan Mehmet Şimşek, Fitch Ratings'in Türkiye kredi notu ve görünümüne ilişkin yaptığı güncellemeye ilişkin İngilizce açıklama yaptı. Şimşek'in paylaşım dilini İngilizce yapması mesajın yabancı yatırımcılara olduğu şeklinde yorumlandı.

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Yapısal reformlar uygulanacak! İşte Bakan Şimşek’in ajandasındaki 5 madde: ‘Ekonominin gücünü yansıtıyor’ diyerek duyurdu

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli döviz borç notunu B'den B+'ya, görünümü ise nötrden pozitife yükseltmesi, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor.

Sağlam politikalar sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız.

Yapısal reformlar uygulanacak! İşte Bakan Şimşek’in ajandasındaki 5 madde: ‘Ekonominin gücünü yansıtıyor’ diyerek duyurdu

• Fiyat istikrarını sağlamak birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor.

• Büyümenin yeniden dengelenmesi süreci oldukça iyi gidiyor; iç tüketim ılımlı seyrediyor ve net ihracat güçleniyor.

• Cari açık beklenenden daha hızlı daralıyor ve bu yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün çok altına inme yolunda.

• Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı ağustos ayından bu yana 12 puan arttı. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecek.

• Mali sağlığın yeniden sağlanması da önemli bir hedeftir. Mali ivmenin bu yılın ilerleyen dönemlerinde gerilemesi bekleniyor ve gelir politikalarının daha destekleyici olmaya başlaması bekleniyor. Depremle ilgili harcamalar da dahil olmak üzere mali açığı gelecek yıl GSYİH'nın %3'ünün altına düşürmeye kararlıyız.

Yapısal reformlar uygulanacak! İşte Bakan Şimşek’in ajandasındaki 5 madde: ‘Ekonominin gücünü yansıtıyor’ diyerek duyurdu

Fiyat istikrarına ulaşmanın zaman alacağını akılda tutmak önemlidir. Bu ayki yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin, verimliliği artıracak ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programını sürdürmek için seçimsiz uzun bir dönemi olacak

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