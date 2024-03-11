Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
10:58
Yapısal reformlar uygulanacak! İşte Bakan Şimşek'in ajandasındaki 5 madde: ‘Ekonominin gücünü yansıtıyor’ diyerek duyurdu
Fitch Türkiye'nin uzun vadeli döviz borç notunu B'den B+'ya, görünümünü ise nötrden pozitife yükseltti. Kredi notunda yaşanan değişikliğin Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıttığına işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sağlam politikalar sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız" dedi. Şimşek'in paylaşım dilini İngilizce yapması mesajın yabancı yatırımcılara olduğu şeklinde yorumlandı.