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Haberler Fotohaber Cumhurbaşkanı'ndan Yaşlı ve engelli maaşı ödeme tarihleri açıklaması 2023: Yaşlı ve engelli maaşı aylığı erken mi yatacak, bayramdan önce yatar mı ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 07:16

Cumhurbaşkanı'ndan Yaşlı ve engelli maaşı ödeme tarihleri açıklaması 2023: Yaşlı ve engelli maaşı aylığı erken mi yatacak, bayramdan önce yatar mı ne zaman yatacak?

Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşlı ve engelli maaşı aylığı ile ilgili de ödeme tarihleri müjdesini duyurdu. Bilindiği üzere kabine gündeminde yer alan asgari ücret zammı yanında etkileyeceği birçok alanda olduğu gibi engelli maaşı da yükselecek. Bu açıklamaların ardından ise bu ödeneklerden faydalanan vatandaşlar "Yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? Temmuz engelli ve yaşlı aylığı bayram öncesi yatacak mı, tarih belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Yaşlı ve engelli maaşı aylığı ödeme tarihleri ve tüm detaylar.

Cumhurbaşkanı’ndan Yaşlı ve engelli maaşı ödeme tarihleri açıklaması 2023: Yaşlı ve engelli maaşı aylığı erken mi yatacak, bayramdan önce yatar mı ne zaman yatacak?

Engelli ve yaşlı maaşı ne zaman yatacak? Sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemelerinin yatırılacağı tarihi duyurdu. Bilindiği üzere ödemeler vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılıyor. Peki, Yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile ödeme tarihleri ve detaylar.

Cumhurbaşkanı’ndan Yaşlı ve engelli maaşı ödeme tarihleri açıklaması 2023: Yaşlı ve engelli maaşı aylığı erken mi yatacak, bayramdan önce yatar mı ne zaman yatacak?

CUMHURBAŞKANI'NDAN YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Engelli maaşları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize on yıllarca hizmet etmiş emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alıyor ve kardeşlerimizi sevindiriyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı’ndan Yaşlı ve engelli maaşı ödeme tarihleri açıklaması 2023: Yaşlı ve engelli maaşı aylığı erken mi yatacak, bayramdan önce yatar mı ne zaman yatacak?

ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde,

1 ve 6 olanlar 6'sında,

2 ve 7 olanlar 7'sinde,

3 ve 8 olanlar 8'inde

4 ve 9 olanlar 9'unda

ödeme alır.

Cumhurbaşkanı’ndan Yaşlı ve engelli maaşı ödeme tarihleri açıklaması 2023: Yaşlı ve engelli maaşı aylığı erken mi yatacak, bayramdan önce yatar mı ne zaman yatacak?
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