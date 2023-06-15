Giriş Tarihi: 15.06.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 07:16

Cumhurbaşkanı'ndan Yaşlı ve engelli maaşı ödeme tarihleri açıklaması 2023: Yaşlı ve engelli maaşı aylığı erken mi yatacak, bayramdan önce yatar mı ne zaman yatacak?

Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşlı ve engelli maaşı aylığı ile ilgili de ödeme tarihleri müjdesini duyurdu. Bilindiği üzere kabine gündeminde yer alan asgari ücret zammı yanında etkileyeceği birçok alanda olduğu gibi engelli maaşı da yükselecek. Bu açıklamaların ardından ise bu ödeneklerden faydalanan vatandaşlar "Yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? Temmuz engelli ve yaşlı aylığı bayram öncesi yatacak mı, tarih belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Yaşlı ve engelli maaşı aylığı ödeme tarihleri ve tüm detaylar.