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Haberler Fotohaber Yatırımcı güveni iyileşiyor! Uluslararası kuruluşlar peş peşe açıklıyor: 'Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde'
Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 10:41

Yatırımcı güveni iyileşiyor! Uluslararası kuruluşlar peş peşe açıklıyor: 'Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde'

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar sonucunda yaşanan değişimlere ilişkin dikkat çeken bir yazıyı kaleme aldı. Uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı raporlarda iyileşen yatırımcı güvenine vurgu yapıldığını belirten Güngör, Citi'nin raporundaki "Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde" notuna da dikkat çekti. Güngör TL'nin cazibesi artarken rezervlerdeki iyileşmenin sürdüğüne değinerek, yabancı girişlerinin artması konusunda temkinli olunması gerektiğini ifade etti.

Yatırımcı güveni iyileşiyor! Uluslararası kuruluşlar peş peşe açıklıyor: ’Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde’

Türk ekonomisine ilişkin art arda açıklanan olumlu raporlara dikkat çeken Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde yatırımcı güveninde yaşanan iyileşmenin sebeplerine değinerek, sıcak para konusunda temkinli olunması gerektiğine dikkat çekti.

Yatırımcı güveni iyileşiyor! Uluslararası kuruluşlar peş peşe açıklıyor: ’Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde’

ENFLASYONLA MÜCADELEDEKİ KARARLI DURUŞ PİYASALARA NASIL YANSIDI?

Bugünkü köşesinde ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşunun piyasalardaki yansımasını ele alan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, "Temkini elden bırakmamak gerekir" diyerek sıcak para anlamında yapılan yabancı girişleri konusunda yaşanacak olası durumları anlattı. İşte Güngör'ün o yazısı:

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Yatırımcı güveni iyileşiyor! Uluslararası kuruluşlar peş peşe açıklıyor: ’Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde’

ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN ART ARDA OLUMLU RAPORLAR GELİYOR

Dikkatinizi çekiyordur. Son dönemde yabancı bankalardan ve reyting şirketlerinden Türk ekonomisine ilişkin art arda olumlu raporlar geliyor. Birkaç gün önce Fitch ve HSBC'nin açıklamaları vardı. Kredi değerlendirme kuruluşu Fitch, Türk borç sermaye piyasalarının iyileşen yatırımcı güveni ile canlandığını ifade ediyordu. HSBC, Türkiye'ye ilişkin yatırımcı duyarlılığında önemli iyileşme olduğunu, riskler sürse de yatırımcıların yapıcı görünümde olduğunu belirtiyordu.

Yatırımcı güveni iyileşiyor! Uluslararası kuruluşlar peş peşe açıklıyor: ’Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde’

"TÜRK PİYASALARI RÖNESANS ANININ EŞİĞİNDE"

Dün de ABD merkezli bankacılık devleri Citi ve Bank of America (BofA), Merkez Bankası'nın faiz toplantısı öncesinde Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinin arttığını belirten Citi'nin raporunda "Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde" yorumu yapıldı. Hatta Moody's'in 19 Temmuz'da notumuzu artıracağını vurguladı. BofA Türk Lirası'nda uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.

Yatırımcı güveni iyileşiyor! Uluslararası kuruluşlar peş peşe açıklıyor: ’Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde’

REZERVLER İYİLEŞİYOR

Malum, seçim sonrası uygulanan sıkı para politikası, ekonomik programın yansımaları, enflasyonla mücadelede kararlılık liranın yeniden yabancı yatırımcının radarına girmesini sağladı. Baktığınızda, gelişmekte olan ülkeler arasında en cazip getiri TL'de. Yabancı da TL varlıkların yarattığı carry trade fırsatını kaçırmıyor. 2024'te net tahvil girişi 5.8 milyar dolar, hisse senedi girişi 774 milyon dolar oldu. Yabancıların DİBS stoku 8 milyar 191 milyon dolarla son 3 yılın zirvesine çıktı. Yabancı girişleri kurda denge sağlıyor. Merkez Bankası da bu sayede rezerv biriktiriyor. Seçim sonrasında bankanın gerçekleştiği döviz alımı 51 milyar dolara yaklaştı. Dün rezervler açıklandı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta 139.1 milyar dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 4 milyar 346 milyon dolar artış gösterdi. Hatta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen gün yaptığı açıklamada rezerv biriktirme konusuna vurgu yaparak, "Piyasadan döviz almasak dolar/TL 30'un altına gerilerdi" dedi.

Tabii bütün bunlar olumlu gelişmeler…

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