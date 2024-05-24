Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
10:41
Yatırımcı güveni iyileşiyor! Uluslararası kuruluşlar peş peşe açıklıyor: 'Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde'
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar sonucunda yaşanan değişimlere ilişkin dikkat çeken bir yazıyı kaleme aldı. Uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı raporlarda iyileşen yatırımcı güvenine vurgu yapıldığını belirten Güngör, Citi'nin raporundaki "Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde" notuna da dikkat çekti. Güngör TL'nin cazibesi artarken rezervlerdeki iyileşmenin sürdüğüne değinerek, yabancı girişlerinin artması konusunda temkinli olunması gerektiğini ifade etti.