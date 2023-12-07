Giriş Tarihi: 07.12.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 09:00

Merkez Bankası duyurdu! Yeni 200 TL banknotlar tedavüle giriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınan karara göre yeni 200 TL banknotlar tedavüle giriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verileceği duyuruldu.