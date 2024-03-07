Giriş Tarihi: 07.03.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
12:30
Yeni rekor Mavi Vatan'dan! Bakan Uraloğlu açıkladı: Rakamlar her şeyi ortaya koydu...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ekonomik anlamda yaşanan iyileşmenin ticari hayattaki yansımalarının görülmeye başladığını söyleyerek, "Ülkemiz ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler kendini deniz ticaretinde de gösteriyor. Sadece şubat ayında limanlarımıza gelerek elleçlenen yük miktarı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 43 milyon 853 bin 985 tona, konteyner miktarı ise yüzde 38,9 gibi rekor oranda artarak 1 milyon 167 bin 210 TEU'ya yükseldi" dedi.