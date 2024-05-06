Yeni teşvik programı geliyor! Bakan Kacır açıkladı: Türkiye yatırım merkezi olacak

"YATIRIM, İSTİHDAM, ÜRETİM, İCAT VE İHRACAT ODAKLI KALKINMAMIZA HIZ KATACAK YENİ ATILIMLARA ODAKLANIYORUZ"

Bakan Kacır, bu başarılı büyüme ivmesinin arka planında güçlü siyasi iradenin, istikrarlı devlet politikalarının, milli ve özgün ürünleri önceleyen AR-GE ve yatırım planlamalarının yer aldığını vurguladı.

"Son 22 yılda inşa ettiğimiz güçlü AR-GE ve inovasyon ekosistemi ile imalat sanayimiz, daha rekabetçi ve yenilikçi bir yapıya kavuştu. Kritik ve ileri teknoloji alanlarında sunduğu ürün ve hizmetlerle küresel değer zincirinin vazgeçilmez bir oyuncusu haline dönüştü." diyen Kacır, Türkiye Yüzyılı'nda, Milli Teknoloji Hamlesine yeni başarı hikayeleri ekleyerek kritik teknolojilerde tam bağımsızlığı tahkim edecek, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat odaklı kalkınmaya hız katacak yeni atılımlara odaklandıklarını kaydetti.

Kacır, "Dünyanın gıpta ile izlediği savunma sanayi ürünlerimiz bu çabanın en güzel örneğini ifade ediyor." dedi.

Paradigma değişimlerine doğru zamanda odaklanıldığında yenilikçi ve yıkıcı teknolojilerin Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda nasıl bir fırsat penceresi oluşturduğunu savunma sanayinde ispat ettiklerini dile getiren Kacır, benzer bir fırsat penceresini de mobilite sektöründe gördüklerini söyledi.