Giriş Tarihi: 25.05.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
10:57
Yeniden hizmete açıldı! Azerbaycan'a ilk tren yola çıktı! Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru'nun etkinliğini artıracak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın Zengezur Koridoru'nun etkinliğini arttıracağını vurgulayarak, Mayıs 2023'te bakım çalışmaları nedeniyle kapatılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı'nın yeniden hizmete açıldığını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ekim 2017 tarihinde Türkiye-Gürcistan ve Azerbaycan işbirliği ile açılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda bugüne kadar konvansiyonel taşımalar da dahil olmak üzere toplam 1 milyon 470 bin ton yük taşındığını söyledi.