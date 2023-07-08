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Haberler Fotohaber Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile zamlı memur maaşları hangi ay alınacak, ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 08.07.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 07:52

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile zamlı memur maaşları hangi ay alınacak, ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi

Milyonlarca memuru etkileyen temmuz ayı memur zam oranları belli oldu. TUİK haziran ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından Temmuz-Aralık dönemini kapsayan memur zammı netlik kazanarak yeniden hesaplandı. 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltildi. Zamlı maaşlarını almak için geri sayıma geçen milyonlarca memur "Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek merak ediyor. Peki, 2023 Temmuz ara zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek, hangi ay yatacak, bu ay verilir mi? İşte, 2023 zamlı memur maaşı ödeme tarihleri

ZAMLI MEMUR MAAŞI HANGİ AY YATACAK 2023? Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek?

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak merak ediliyor. TUİK altı aylık enflasyon rakamlarından doğan fark ile memur maaşı zam oranı yüzde 17,55 olarak açıklamasının ardından memur zammı netlik kazandı. En düşük memur maaşı 21 bin 17 lira olarak Temmuz-Aralık aylarında hesaplara yatacak. Milyonlarca çalışan zamlı memur maaşı ödeme tarihlerini merak ediyor. Peki, zamlı memur maaşı ne zaman yatar ne zaman ödenecek? İşte, yanıtı…

ZAMLI MEMUR MAAŞI HANGİ AY YATACAK 2023? Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek?

SON DAKİKA: 6 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

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ZAMLI MEMUR MAAŞI HANGİ AY YATACAK 2023? Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek?

2023 TEMMUZ MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,77

6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,77

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,55

6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,55

ZAMLI MEMUR MAAŞI HANGİ AY YATACAK 2023? Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek?

ZAM TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

Memur maaş zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yanı sıra seyyanen artışla belirlendi. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükselirken, tüm memurlara yüzde 17,55 enflasyon farkı ve bunun üzerine de 8 bin 77 lira seyyanen zam verilecek. Memur emeklisi aylıkları ise yüzde 17,55 oranında yükselecek.

Memur zammı ve ek vergilerle ilgili kanun teklifi için görüşmeler, 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak.

Teklifin kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlanması ardından memur zamları yasal olarak kesinleşecek ve hesaplara geçecek.

ZAMLI MEMUR MAAŞI HANGİ AY YATACAK 2023? Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek?

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ayın 15'inde maaşlarını alan memur için en az 1 hafta öncesinden bordroların hazırlanmış olması gerekiyor.

Zamlı maaşın yatması için düzenlemenin bu hafta sonuna kadar Meclis'ten çıkması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Yetişmemesi durumunda ise ek bordro düzenlemesi mümkün oluyor.

Zamlı memur maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödeme takvimi ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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