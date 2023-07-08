Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile zamlı memur maaşları hangi ay alınacak, ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi

Milyonlarca memuru etkileyen temmuz ayı memur zam oranları belli oldu. TUİK haziran ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından Temmuz-Aralık dönemini kapsayan memur zammı netlik kazanarak yeniden hesaplandı. 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltildi. Zamlı maaşlarını almak için geri sayıma geçen milyonlarca memur "Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek merak ediyor. Peki, 2023 Temmuz ara zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek, hangi ay yatacak, bu ay verilir mi? İşte, 2023 zamlı memur maaşı ödeme tarihleri…