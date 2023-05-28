Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Adana Çukurova seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adana Çukurova seçim sonucu oy oranları sabah.com.tr’de!
Giriş Tarihi: 28.05.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 06:40

Adana Çukurova seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adana Çukurova seçim sonucu oy oranları sabah.com.tr’de!

Adana Çukurova seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası vatandaşlar tarafından aratılıyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde adaylar salt çoğunluk sağlayamadığı için cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. %49.52 oy alan Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile %44.88 oy oranına sahip Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak. Çıkacak sonuçlar ile birlikte 13. Cumhurbaşkanı belirli olacak. Çukurova Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anbean sabah.com.tr seçim sayfasında yer alacak. İşte Çukurova seçim sonuçları

Adana Çukurova seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Çukurova sonucu ve oy oranları

Çukurova seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları hakkında araştırmalar, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri oy verme işlemi başlamasıyla birlikte başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda yarışacak ve sandığın iradesiyle birlikte kazanan 13. Cumhurbaşkanı olacak. Peki, Çukurova seçimi kim kazandı? İşte Adana Çukurova seçim sonucu 28 Mayıs 2023 hakkında son dakika haberi

Adana Çukurova seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Çukurova sonucu ve oy oranları

ÇUKUROVA'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Adana Çukurova seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adana Çukurova seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Çukurova sonucu ve oy oranları

ADANA ÇUKUROVA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çukurova seçim sonuçları 28 Mayıs 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Adana Çukurova seçim sonuçları için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları anbean takip etmek için linke tıklayabilirsiniz.

Adana Çukurova seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Çukurova sonucu ve oy oranları

OY PUSULASI ÖRNEĞİ

Adana Çukurova seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Çukurova sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan (2. turda desteğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkladı)

Muharrem İnce (çekildi)

SON DAKİKA