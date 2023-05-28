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Haberler Fotohaber Adana Sarıçam seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adana Sarıçam seçim sonucu oy oranları sabah.com.tr’de!
Giriş Tarihi: 28.05.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 06:50

Adana Sarıçam seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adana Sarıçam seçim sonucu oy oranları sabah.com.tr’de!

Adana Sarıçam seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası vatandaşlar tarafından aratılıyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde adaylar salt çoğunluk sağlayamadığı için cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. %49.52 oy alan Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile %44.88 oy oranına sahip Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak. Çıkacak sonuçlar ile birlikte 13. Cumhurbaşkanı belirli olacak. Sarıçam Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anbean sabah.com.tr seçim sayfasında yer alacak. İşte Sarıçam seçim sonuçları

Adana Sarıçam seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sarıçam sonucu ve oy oranları

Sarıçam seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları hakkında araştırmalar, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri oy verme işlemi başlamasıyla birlikte başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda yarışacak ve sandığın iradesiyle birlikte kazanan 13. Cumhurbaşkanı olacak. Peki, Sarıçam seçimi kim kazandı? İşte Adana Sarıçam seçim sonucu 28 Mayıs 2023 hakkında son dakika haberi

Adana Sarıçam seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sarıçam sonucu ve oy oranları

SARIÇAM'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Adana Sarıçam seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Adana Sarıçam seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sarıçam sonucu ve oy oranları

ADANA SARIÇAM SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sarıçam seçim sonuçları 28 Mayıs 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Adana Sarıçam seçim sonuçları için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları anbean takip etmek için linke tıklayabilirsiniz.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Adana Sarıçam seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sarıçam sonucu ve oy oranları

OY PUSULASI ÖRNEĞİ

Adana Sarıçam seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sarıçam sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan (2. turda desteğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkladı)

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