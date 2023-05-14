Adana seçim sonuçları 2023: Adana Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Adana seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında gündemde yer alıyor. Toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu açıklanırken Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yedinci şehri Adana'da ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Adana seçim sonuçları açıklandı mı, Adana Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Adana 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan %44.1 ile en yüksek oyu almıştı. İşte Adana 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum