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Haberler Fotohaber Adana seçim sonuçları 2023: Adana Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:20 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:21

Adana seçim sonuçları 2023: Adana Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini belirlemek için sandık başına gidenler 2023 Adana seçim sonuçları araştırması yapıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini gösteriyor. Adana'da 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %44.14 ile en yüksek oyu almıştı. Onu Millet İttifakı'nın adayı Muharrem İnce %35.83 'lük oy ile takip etmişti. Peki 2023 Adana seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Adana Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...

Adana seçim sonuçları 2023: Adana Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Adana seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında gündemde yer alıyor. Toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu açıklanırken Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yedinci şehri Adana'da ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Adana seçim sonuçları açıklandı mı, Adana Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Adana 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan %44.1 ile en yüksek oyu almıştı. İşte Adana 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum

Adana seçim sonuçları 2023: Adana Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ADANA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Adana Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

ADANA İLÇELERİ

Adana'da toplam olarak 15 ilçe bulunur. Adana'nın en kalabalık ilçesi ise Seyhan'dır. Adana'nın ilçeleri sırası ile; Adana, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir şeklindedir.

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Adana seçim sonuçları 2023: Adana Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ADANA SEÇİM SONUÇLARI 2018

Adana Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 1,524,922 olurken katılım oranı: %86.1 olarak duyurulmuştu.

4,545 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 1,285,894 olarak belirlendi.

ADANA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %44.1

Muharrem İnce: %35.8

Meral Akşener: %9.8

Selahattin Demirtaş: %9.3

Temel Karamollaoğlu: %0.8

Doğu Perinçek: %0.2

Adana seçim sonuçları 2023: Adana Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ADANA 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %46.4

Millet İttifakı: %39.3

Ak Parti: %34.7

CHP: %26.1

HDP: %13.5

İYİ PARTİ: %12.2

AK Parti Adana milletvekili adayları 2023

1- Ömer Çelik

2- Ahmet Zenbilci

3- Sunay Karamık

4- Abdullah Doğru

5- Faruk Aytek

6- Mustafa Yıldız

7- Hasan Hüseyin Kuşcu

8- Erol Kahraman

9- Kasım Pamuk

10- Fatime Yurduseven

11- Dinçer Dinç

12- Melike Doğan

13- Ramazan Çırak

14- Oğuzhan Gürhani

15- Mehmet Kurtaran

CHP Adana milletvekili adayları 2023

1- Orhan Sümer

2- Müzeyyen Şevkin

3- Burhanettin Bulut

4- Sadullah Kısacık

5- Ayhan Barut

6- Osman Berke Duvan

7- Hüseyin Keser

8- Erkan Karakaya

9- Orhan Toklu

10- Kübra Özbicer Büyükikiz

11- Ahmet Korkmaz

12- Sercan Polat

13- Seyfettin Can

14- Ebru Yılmaz

15- Elife Müftüoğlu

Adana seçim sonuçları 2023: Adana Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

İYİ Parti Adana milletvekili adayları 2023

1- Ayyüce Türkeş Taş

2- Bilal Bilici

3- Göktürk Boyvadaoğlu

4- Mehmet Sertaç Durak

5- Şule Gök Tüdeş

6- Remzi Oğuz Yılmaz

7- Burak Yiğenoğlu

8- İsa Ayanoglu

9- Bahadir Ceyhanli

10- Erdinç Antepüzümü

11- Nihal Ağca

12- Erkan Can

13- Ercan Atalay

14- Sinem Uludamar

15- Hülya Akköz

MHP Adana milletvekili adayları 2023

1- Muharrem Varlı MUHARREM VARLI

2-Ayşe Sibel Ersoy

3- Mustafa İzgioğlu

4- Firdevs Cingözler

5- Alev Ataş

6- Uğur Öztürk UĞUR ÖZTÜRK

7- Bünyamin Avcı

8- Yusuf Baş

9- Adem Gündoğan

10- Ahmet Reha Yerleşen

11- Zekeriya Siverekli

12- Hakan Uyuz

13-Atilla Duygun

14- Mahmut Tülek

15- Tufak Bilen

ADANA SEÇİM SONUÇLARI 2023 SABAH.COM.TR'DE OLACAK…

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