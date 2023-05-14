Adana seçim sonuçları 2023: Adana Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini belirlemek için sandık başına gidenler 2023 Adana seçim sonuçları araştırması yapıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini gösteriyor. Adana'da 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %44.14 ile en yüksek oyu almıştı. Onu Millet İttifakı'nın adayı Muharrem İnce %35.83 'lük oy ile takip etmişti. Peki 2023 Adana seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Adana Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...