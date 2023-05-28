Adana Seyhan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adana Seyhan seçim sonucu oy oranları sabah.com.tr’de!

Seyhan seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları hakkında araştırmalar, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri oy verme işlemi başlamasıyla birlikte başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda yarışacak ve sandığın iradesiyle birlikte kazanan 13. Cumhurbaşkanı olacak. Peki, Seyhan seçimi kim kazandı? İşte Adana Seyhan seçim sonucu 28 Mayıs 2023 hakkında son dakika haberi