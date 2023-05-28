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Haberler Fotohaber Adana Seyhan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adana Seyhan seçim sonucu oy oranları sabah.com.tr’de!
Giriş Tarihi: 28.05.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 06:31

Adana Seyhan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adana Seyhan seçim sonucu oy oranları sabah.com.tr’de!

Adana Seyhan seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası vatandaşlar tarafından aratılıyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde adaylar salt çoğunluk sağlayamadığı için cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. %49.52 oy alan Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile %44.88 oy oranına sahip Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak. Çıkacak sonuçlar ile birlikte 13. Cumhurbaşkanı belirli olacak. Seyhan Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anbean sabah.com.tr seçim sayfasında yer alacak. İşte Seyhan seçim sonuçları

Adana Seyhan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Seyhan sonucu ve oy oranları

Seyhan seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları hakkında araştırmalar, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri oy verme işlemi başlamasıyla birlikte başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda yarışacak ve sandığın iradesiyle birlikte kazanan 13. Cumhurbaşkanı olacak. Peki, Seyhan seçimi kim kazandı? İşte Adana Seyhan seçim sonucu 28 Mayıs 2023 hakkında son dakika haberi

Adana Seyhan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Seyhan sonucu ve oy oranları

SEYHAN'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Adana Seyhan seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Adana Seyhan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Seyhan sonucu ve oy oranları

ADANA SEYHAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seyhan seçim sonuçları 28 Mayıs 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Adana Seyhan seçim sonuçları için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları anbean takip etmek için linke tıklayabilirsiniz.

Adana Seyhan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Seyhan sonucu ve oy oranları

OY PUSULASI ÖRNEĞİ 2023

Adana Seyhan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Seyhan sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan (2. turda desteğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkladı)

Muharrem İnce (çekildi)

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