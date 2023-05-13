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Haberler Fotohaber Adapazarı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri Sakarya Adapazarı seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:52

Adapazarı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri Sakarya Adapazarı seçim sonucu ve oy oranları

Sakarya Adapazarı seçim sonuçları 2023 için geri sayım başladı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Türkiye 600 milletvekili ve cumhurbaşkanını seçecek. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Bu seneki seçimlerde D'hondt sistemi ittifaklara göre değil parti oy oranlarına göre işleyecek. Bu noktada Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranlarından ziyade AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin oy oranları daha önem taşımakta. Bu noktada Adapazarı seçimi kim kazandı, hangi aday sorusu yanıt aramakta. İşte Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili Adapazarı seçim sonuçları 2023

Adapazarı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri Sakarya Adapazarı seçim sonucu ve oy oranları

14 Mayıs 2023'te 13. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekilleri seçilecek. Sakarya Adapazarı'nda toplamda 204.599 seçmen 585 sandıkta oy kullanma hakkında sahip olacak. Seçmenler Cumhurbaşkanı aday listesinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adını görecek. Adapazarı seçim sonucu üzerinden CHP, İyi Parti, MHP ve Ak Parti'nin oyları gündemdeki yerini alacak. İşte Adapazarı seçim sonuçları ve oy oranları

Adapazarı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri Sakarya Adapazarı seçim sonucu ve oy oranları

ADAPAZARI'NDA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Sakarya Adapazarı seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Adapazarı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri Sakarya Adapazarı seçim sonucu ve oy oranları

SAKARYA ADAPAZARI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adapazarı seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Adapazarı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri Sakarya Adapazarı seçim sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Cumhurbaşkanı oy pusulasında yer alan isimler:

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Sinan Oğan

Adapazarı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri Sakarya Adapazarı seçim sonucu ve oy oranları

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