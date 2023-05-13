Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:52

Adapazarı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri Sakarya Adapazarı seçim sonucu ve oy oranları

Sakarya Adapazarı seçim sonuçları 2023 için geri sayım başladı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Türkiye 600 milletvekili ve cumhurbaşkanını seçecek. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Bu seneki seçimlerde D'hondt sistemi ittifaklara göre değil parti oy oranlarına göre işleyecek. Bu noktada Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranlarından ziyade AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin oy oranları daha önem taşımakta. Bu noktada Adapazarı seçimi kim kazandı, hangi aday sorusu yanıt aramakta. İşte Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili Adapazarı seçim sonuçları 2023