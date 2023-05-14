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Haberler Fotohaber Adıyaman seçim sonuçları 2023: Adıyaman Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:30

Adıyaman seçim sonuçları 2023: Adıyaman Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili adayını belirlemek için sandık başına giderken Adıyaman seçim sonuçları merak ediliyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim seçim sonucuna göre belli olacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları bu noktada kritik öneme sahip. Adıyaman'da 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu %67.4 olurken Muharrem İnce'nin %20.5'ti. Peki 2023 Adıyaman seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Adıyaman Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son dakika…

Adıyaman seçim sonuçları 2023: Adıyaman Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Adıyaman seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı genel seçimleri sonrası gündeme geliyor. Türkiye'de toplam seçmen sayısının 64 milyona yakın olurken Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Orta Fırat Bölümü'nde bulunan Adıyaman'da ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Adıyaman seçim sonuçları açıklandı mı, Adıyaman Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte Adıyaman 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Adıyaman Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum

Adıyaman seçim sonuçları 2023: Adıyaman Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Adıyaman Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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Adıyaman seçim sonuçları 2023: Adıyaman Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ADIYAMAN İLÇELERİ

Adıyaman'ın çeşitli ilçeleri bulunmaktadır. Adıyaman ilinde yer alan ilçeler şu şekilde olmaktadır; Adıyaman (İl merkezi), Çelikhan, Besni, Gölbaşı, Gerger, Samsat, Kâhta, Tut, Sincik şeklinde ifade edilmektedir.

ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI 2018

Adıyaman Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 399,281 olurken katılım oranı % 86.5 olarak duyurulmuştu.

1,445 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 336,684 olarak belirlendi.

Adıyaman seçim sonuçları 2023: Adıyaman Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ADIYAMAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %67.4

Muharrem İnce: %20.5

Meral Akşener: %3.4

Selahattin Demirtaş: %7.4

Temel Karamollaoğlu: %1.2

Doğu Perinçek: %0.2

ADIYAMAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %64.2

Millet İttifakı: %18.9

Ak Parti: %55.1

CHP: %12.1

HDP: %15.4

İYİ PARTİ: %5.3

CHP Adıyaman milletvekili adayları 2023

1-Abdurrahman Tutdere

2- Kenan Doğan

3- Adnan Ağır

4- Ömer Turan

5- Songül Varki

AK Parti Adıyaman milletvekili adayları 2023

1- Resul Kurt

2- İshak Şan

3- Mustafa Alkayış

4- Hüseyin Özhan

5- Ziya Polat

MHP Adıyaman milletvekili adayları 2023

1- İsmail Gümüş

2- Fevzi Öztürk

3- Ahmet Bilgiç

4- Asiyе Bulundu

5- Sıraç Aslan

ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI 2023 SABAH.COM.TR'DE OLACAK…

Adıyaman seçim sonuçları 2023: Adıyaman Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
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