Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:30

Adıyaman seçim sonuçları 2023: Adıyaman Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili adayını belirlemek için sandık başına giderken Adıyaman seçim sonuçları merak ediliyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim seçim sonucuna göre belli olacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları bu noktada kritik öneme sahip. Adıyaman'da 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu %67.4 olurken Muharrem İnce'nin %20.5'ti. Peki 2023 Adıyaman seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Adıyaman Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son dakika…