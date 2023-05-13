Sakarya Akyazı seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi Akyazı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Akyazı seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranı Sakarya'da sıklıkla araştırılıyor. Toplamda 783 bin 728 kişinin oy kullanacağı Sakarya'da Akyazı ilçesinde sandıkta 70 bin 503 seçmen oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı adayları arasında Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yer alıyor. Cumhur İttifakı'ndan MHP ve Ak Parti; Millet İttifakı'ndan CHP ve İyi Parti'nin seçimde Sakarya'dan milletvekili çıkarması bekleniyor. İşte Akyazı seçim sonuçları 2023