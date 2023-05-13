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Haberler Fotohaber Sakarya Akyazı seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi Akyazı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:50

Sakarya Akyazı seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi Akyazı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

14 Mayıs 2023 seçimleriyle vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini seçiyor. 222 sandıkta 70 bin 503 seçmen Akyazı'da oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçim pusulasında vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın ismini görecek ve isimlerden birini seçecekler. Cumhur İttifakı'nda 2018 seçimlerinde Ak Parti 4, MHP 1 milletvekili çıkarırken; Millet İttifakı'nda CHP ile İyi Parti birer aday çıkarabilmişti. Akyazı seçim sonuçları 2023 üzerinden vatandaşlar partilerin oy oranları hakkında detaylı bilgiler almak istiyor. İşte Sakarya Akyazı seçim sonucu 2023 son dakika bilgileri

Akyazı seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Akyazı seçim sonucu 2023 ve oy oranları

Akyazı seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranı Sakarya'da sıklıkla araştırılıyor. Toplamda 783 bin 728 kişinin oy kullanacağı Sakarya'da Akyazı ilçesinde sandıkta 70 bin 503 seçmen oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı adayları arasında Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yer alıyor. Cumhur İttifakı'ndan MHP ve Ak Parti; Millet İttifakı'ndan CHP ve İyi Parti'nin seçimde Sakarya'dan milletvekili çıkarması bekleniyor. İşte Akyazı seçim sonuçları 2023

Akyazı seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Akyazı seçim sonucu 2023 ve oy oranları

AKYAZI'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Sakarya Akyazı seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Akyazı seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Akyazı seçim sonucu 2023 ve oy oranları

SAKARYA AKYAZI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akyazı seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Akyazı seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Akyazı seçim sonucu 2023 ve oy oranları

Cumhurbaşkanı oy pusulasında yer alan isimler:

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Sinan Oğan

Akyazı seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Akyazı seçim sonucu 2023 ve oy oranları

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