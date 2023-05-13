Sakarya Akyazı seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi Akyazı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

14 Mayıs 2023 seçimleriyle vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini seçiyor. 222 sandıkta 70 bin 503 seçmen Akyazı'da oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçim pusulasında vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın ismini görecek ve isimlerden birini seçecekler. Cumhur İttifakı'nda 2018 seçimlerinde Ak Parti 4, MHP 1 milletvekili çıkarırken; Millet İttifakı'nda CHP ile İyi Parti birer aday çıkarabilmişti. Akyazı seçim sonuçları 2023 üzerinden vatandaşlar partilerin oy oranları hakkında detaylı bilgiler almak istiyor. İşte Sakarya Akyazı seçim sonucu 2023 son dakika bilgileri