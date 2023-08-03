Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ali Sivri kimdir? Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 15:44

Ali Sivri kimdir? Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Ali Sivri biyografisi ve kariyeri Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin bugün belirlenecek olması nedeniyle gündemdeki yerini aldı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Bir yıl aradan sonra yapılan YAŞ toplantısı sonrası yeni Genelkurmay Başkanı kamuoyuna duyurulacak. Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri de bulunuyor. Bu noktada ise milyonlarca vatandaş ''Ali Sivri kimdir?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar.

Ali Sivri kimdir? Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Ali Sivri kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Bugün yapılan YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilecek isim belli olacak. Adı Göreve getirilebilecek isimler arasında Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri de yer alıyor. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken Ali Sivri hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sivri, 24 Aralık 2021'de başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. Peki, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar…

Ali Sivri kimdir? Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

ALİ SİVRİ KİMDİR?

10 Eylül 1961 tarihinde Çorum'un Osmancık ilçesinde dünyaya gelen Ali Sivri, 1981'de Kara Harp Okulu'nu, 1982'de Topçu ve Füze Okulu'nu bitirdi. Kara Harp Akademisi'nden mezun olarak kurmay subay oldu.

Topçu kurmay albay olan Sivri, 2008'de tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2008-2010 arası 16. Mekanize Piyade Tugayı komutanlığı, 2010-2012 arası Millî Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik daire başkanlığı görevlerinde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ali Sivri kimdir? Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

2012'de tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2012-2014 arası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Plan ve Prensipler başkanlığı, 2014-2015 arası 23. Motorize Piyade Tümeni komutanlığı, 2015-2016 arası 1. Ordu kurmay başkanlığı yaptı.

2016'da korgeneral rütbesine terfi etti. 2016-2017 arası 7. Kolordu, 2017-2019 arası 4. Kolordu komutanlığı yaptı. 2019'da Ege Ordusu Komutanı oldu. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti.

Ali Sivri kimdir? Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Ali Sivri, Şafak Sivri ile evli olup 1 çocuk babasıdır. 24 Aralık 2021'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.

19 Ağustos 2022 tarihinde Ali Sivri, 1'inci Ordu Komutanlığına atandı.

Ali Sivri kimdir? Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA