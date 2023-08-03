Ali Sivri kimdir? Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Ali Sivri biyografisi ve kariyeri Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin bugün belirlenecek olması nedeniyle gündemdeki yerini aldı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Bir yıl aradan sonra yapılan YAŞ toplantısı sonrası yeni Genelkurmay Başkanı kamuoyuna duyurulacak. Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri de bulunuyor. Bu noktada ise milyonlarca vatandaş ''Ali Sivri kimdir?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar.