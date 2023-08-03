Ali Sivri kimdir? Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Ali Sivri kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Bugün yapılan YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilecek isim belli olacak. Adı Göreve getirilebilecek isimler arasında Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri de yer alıyor. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken Ali Sivri hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sivri, 24 Aralık 2021'de başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. Peki, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar…