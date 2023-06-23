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Giriş Tarihi: 23.06.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 09:18

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN (23 Haziran 2023 Cuma) | Cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları canlı alış-satış verileri ile takip ediliyor. FED, TCMB, Avrupa Merkez Bankası kararları ardından döviz ve altında hareketlilik yaşanıyor. Yatırım ve birikim yapanlar haftanın son işlem gününde de yakın takibe başladı. Gram altın fiyatı 1500 TL üzerinde seyretmeye devam ederken yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt arıyor. Güncel altın fiyatları ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın bazında bugün de gündemdeki yerini aldı. İşte, 23 Haziran 2023 Cuma anlık ve canlı altın fiyatları son dakika

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN 23 Haziran 2023 Cuma | Cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Hafta başından bu yana inişli çıkışlı bir seyirde ilerleyen fiyatlar haftayı yükselişte kapatıyor. Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalarla konuşulan gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı en çok araştırılanlar arasında. İşte, 23 Haziran 2023 Cumar güncel altın fiyatları alış-satış rakamları…

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN 23 Haziran 2023 Cuma | Cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

23 HAZİRAN 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

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CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN 23 Haziran 2023 Cuma | Cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.386,48

SATIŞ (TL) 1.491,58

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YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 4.794,00

SATIŞ (TL) 4.879,00

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN 23 Haziran 2023 Cuma | Cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL): 9.779,00

SATIŞ (TL) 10.137,00

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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

ALIŞ (TL) 9.881,00

SATIŞ (TL) 10.030,00

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN 23 Haziran 2023 Cuma | Cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ATA ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 10.038,00

SATIŞ (TL) 10.355,00

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 2.456,00

SATIŞ (TL) 2.546,00

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