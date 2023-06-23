CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN (23 Haziran 2023 Cuma) | Cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 23.06.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 09:18

Altın fiyatları canlı alış-satış verileri ile takip ediliyor. FED, TCMB, Avrupa Merkez Bankası kararları ardından döviz ve altında hareketlilik yaşanıyor. Yatırım ve birikim yapanlar haftanın son işlem gününde de yakın takibe başladı. Gram altın fiyatı 1500 TL üzerinde seyretmeye devam ederken yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt arıyor. Güncel altın fiyatları ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın bazında bugün de gündemdeki yerini aldı. İşte, 23 Haziran 2023 Cuma anlık ve canlı altın fiyatları son dakika…