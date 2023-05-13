Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Altındağ seçim sonuçları

YSK SON DAKİKA SEÇİM VERİLERİ

YSK açıklamasına göre saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haber ve tebliğler yayımlanacak.

21.00'e kadar YSK hariç seçim yasağı olmasının yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu bu saati erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.