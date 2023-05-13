Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Altındağ seçim sonuçları

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. İl ve ilçe merkezinde araştırmalar başlarken Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023 araştırmaları da başladı. Türkiye genelinde 64 milyonu aşkın seçmen sandıkta oyunu kullanıyor. Seçimi kim kazandı sorusunda önemli rol oynayacak 2. Bölge Ankara Altındağ seçim sonucu Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları gündemdeki yerini aldı. Başkentte metropol ilçeler arasında yer alan bölgede araştırmalar hız kazandı. İşte, Ankara Altındağ seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları…