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Haberler Fotohaber Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Altındağ seçim sonuçları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:34

Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Altındağ seçim sonuçları

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. İl ve ilçe merkezinde araştırmalar başlarken Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023 araştırmaları da başladı. Türkiye genelinde 64 milyonu aşkın seçmen sandıkta oyunu kullanıyor. Seçimi kim kazandı sorusunda önemli rol oynayacak 2. Bölge Ankara Altındağ seçim sonucu Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları gündemdeki yerini aldı. Başkentte metropol ilçeler arasında yer alan bölgede araştırmalar hız kazandı. İşte, Ankara Altındağ seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları…

Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Altındağ seçim sonuçları

Ankara seçim sonuçları Altındağ oy oranları gündemdeki yerini aldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileri ile takip edilen süreçte il ve ilçelerin detaylı yüzdeleri sabah.com.tr'de yerini alıyor. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı için heyecan dorukta. Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023 Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı araştırması sürüyor. İşte, son dakika Ankara Altındağ seçim sonucu verileri…

Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Altındağ seçim sonuçları

YSK SON DAKİKA SEÇİM VERİLERİ

YSK açıklamasına göre saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haber ve tebliğler yayımlanacak.

21.00'e kadar YSK hariç seçim yasağı olmasının yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu bu saati erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Altındağ seçim sonuçları

ANKARA ALTINDAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2023 OY ORANLARI

Ankara Altındağ seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ile araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Adayları: Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan

Altındağ Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Altındağ seçim sonuçları

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ

Ankara 3 seçim bölgesinden oluşuyor:

Ankara 1. Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar

Ankara 2. Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar

Ankara 3. Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle

Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Altındağ seçim sonuçları

ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

AK Parti Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İyi Parti Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

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