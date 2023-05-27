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Haberler Fotohaber Ankara Çankaya seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çankaya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:38

Ankara Çankaya seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çankaya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Ankara Çankaya seçim sonuçları 2023 son dakika gündemde. Başkent halkı ilçe ilçe adayların oy sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Veriler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy oranları yüzdelerini yayın yasağı ardından açıklıyor. Çankaya seçim sonucu canlı yayın ekranı başında yerler alındı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı yakın mercek altına alındı. Peki, 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim? İşte, Ankara 1. Bölge Çankaya seçim sonuçları

Ankara Çankaya seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çankaya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Ankara Çankaya seçim sonuçları 2023 YSK verileri takip ediliyor. İkinci tur heyecanla takip edilirken açılan sandık oranı sonrası Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ilçe ilçe araştırılıyor. Çankaya seçim sonucu yüzdeleri gündemdeki yerini aldı. 1. bölge oy sonuçları takip ediliyor. 2. tur seçim sonuçları canlı yayın ile gündemde. Peki, Çankaya seçim sonuçları ile kim kazandı? İşte, son durum…

Ankara Çankaya seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çankaya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte oy oranları yayın organları ve kamuoyu ile paylaşılmaya başlayacak. Oy verme işlemi saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 81 ilde ve ilçelerde adayların oy oranlarına canlı verilerle ulaşabilirsiniz.

Çankaya Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak ilçe ilçe verileri takip edebilirsiniz.

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Ankara Çankaya seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çankaya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ÇANKAYA'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Ankara 1. Bölge seçim sonuçları kapsamında Çankaya'da oy oranları nasıl sorusu ikinci tur öncesi gündemdeki yerini aldı. Çankaya'da adayların oy sonuçları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: %75.00 (490.695 oy)

Recep Tayyip Erdoğan: %20.39 (133.418 oy)

Sinan Oğan: %4.39 (28.746 oy)

Muharrem İnce: %0.22 (1.412 oy)

Ankara Çankaya seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çankaya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ÇANKAYA'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Türkiye Genel Seçimleri ile 28. Dönem milletvekilleri partilerin oy oranları ile birlikte belli oldu. Ankara Çankaya'da Cumhur İttifakı %20.31 oy alırken Millet İttifakı %70.71 oy aldı:

CHP: %54.68

İYİ Parti: %16.03

AK Parti: %14.00

MHP: %6.67

Yeşil Sol Parti: %4.03

Yeniden Refah: %1.10

Memleket Partisi: %0.95

Ankara Çankaya seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çankaya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ

Ankara 1. Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar

Ankara 2. Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar

Ankara 3. Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle

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