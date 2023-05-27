Ankara Çankaya seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çankaya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Ankara Çankaya seçim sonuçları 2023 son dakika gündemde. Başkent halkı ilçe ilçe adayların oy sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Veriler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy oranları yüzdelerini yayın yasağı ardından açıklıyor. Çankaya seçim sonucu canlı yayın ekranı başında yerler alındı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı yakın mercek altına alındı. Peki, 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim? İşte, Ankara 1. Bölge Çankaya seçim sonuçları…