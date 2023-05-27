Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Etimesgut seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023 canlı verilerle araştırılıyor. Güncel oy oranları gündemdeki yerini aldı. Oy sonuçları Başkent ilçeleri için tek tek incelemeye alındı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile açılan sandık oranı ve sonuçları araştırılıyor. Etimesgut seçim sonucu bölgede yaşayanların gündeminde. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı ilçe özelinde yayımlanıyor. 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim önde soruları yanıt arıyor. İşte, Ankara 3. Bölge Etimesgut seçim sonuçları…