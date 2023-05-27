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Haberler Fotohaber Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Etimesgut seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:41

Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Etimesgut seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023 canlı verilerle araştırılıyor. Güncel oy oranları gündemdeki yerini aldı. Oy sonuçları Başkent ilçeleri için tek tek incelemeye alındı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile açılan sandık oranı ve sonuçları araştırılıyor. Etimesgut seçim sonucu bölgede yaşayanların gündeminde. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı ilçe özelinde yayımlanıyor. 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim önde soruları yanıt arıyor. İşte, Ankara 3. Bölge Etimesgut seçim sonuçları

Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Etimesgut seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023 açılan sandıklarla birlikte güncelleniyor. İkinci tur heyecanla takip edilirken Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları il ve ilçe bazında araştırılıyor. Güncel Etimesgut seçim sonucu 3. bölge oy sonuçları kapsamında inceleniyor. 2. tur seçim sonuçları canlı yayın ekranı başında bir kez daha yerler alındı. Peki, Etimesgut seçim sonuçları ile kim kazandı? İşte, son durum…

Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Etimesgut seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte oy oranları yayın organları ve kamuoyu ile paylaşılmaya başlayacak. Oy verme işlemi saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 81 ilde ve ilçelerde adayların oy oranlarına canlı verilerle ulaşabilirsiniz.

Etimesgut Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak ilçe ilçe verileri takip edebilirsiniz.

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Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Etimesgut seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ETİMESGUT'TA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Ankara 3. Bölge seçim sonuçları kapsamında Etimesgut'ta oy oranları nasıl sorusu ikinci tur öncesi gündemdeki yerini aldı. Etimesgut'ta adayların oy sonuçları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: %51.89 (219.013 oy)

Recep Tayyip Erdoğan: %40.35 (170.283 oy)

Sinan Oğan: %7.51 (31.679 oy)

Muharrem İnce: %0.25 (1.076 oy)

Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Etimesgut seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ETİMESGUT'TA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Türkiye Genel Seçimleri ile 28. Dönem milletvekilleri partilerin oy oranları ile birlikte belli oldu. Ankara Etimesgut'ta Cumhur İttifakı %41.18 oy alırken Millet İttifakı %47.44 oy aldı:

CHP: %31.93

AK Parti: %26.81

İYİ Parti: %15.51

MHP: %10.43

Yeniden Refah: %2.65

Yeşil Sol Parti: %2.32

Memleket Partisi: %1.16

Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Etimesgut seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ

Ankara 1. Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar

Ankara 2. Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar

Ankara 3. Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle

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