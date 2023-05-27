Ankara Gölbaşı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gölbaşı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Canlı Ankara Gölbaşı seçim sonuçları 2023 oy oranları aday özelinde takip ediliyor. Başkentte ilçe ilçe adayların oy sonuçları kontrol ediliyor. Son durum, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından aktarılan açılan sandık oranına göre paylaşılıyor. Gölbaşı seçim sonucu canlı yayın tablosu sabah.com.tr'de yerini aldı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı inceleniyor. 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim önde soruları yanıt arıyor. İşte, Ankara 1. Bölge Gölbaşı seçim sonuçları…