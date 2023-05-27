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Haberler Fotohaber Ankara Gölbaşı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gölbaşı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:45

Ankara Gölbaşı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gölbaşı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Canlı Ankara Gölbaşı seçim sonuçları 2023 oy oranları aday özelinde takip ediliyor. Başkentte ilçe ilçe adayların oy sonuçları kontrol ediliyor. Son durum, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından aktarılan açılan sandık oranına göre paylaşılıyor. Gölbaşı seçim sonucu canlı yayın tablosu sabah.com.tr'de yerini aldı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı inceleniyor. 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim önde soruları yanıt arıyor. İşte, Ankara 1. Bölge Gölbaşı seçim sonuçları

Ankara Gölbaşı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gölbaşı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Ankara Gölbaşı seçim sonuçları canlı yayın ile takip ediliyor. İkinci tur heyecanı dorukta. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ilçe ilçe araştırılıyor. Gölbaşı seçim sonucu yüzdeleri gündemdeki yerini aldı. 1. bölge oy sonuçları kapsamında 2. tur seçim sonuçları gündemde. Peki, Gölbaşı seçim sonuçları 2023 ile bu turu kim kazandı? İşte, güncel durum…

Ankara Gölbaşı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gölbaşı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte oy oranları yayın organları ve kamuoyu ile paylaşılmaya başlayacak. Oy verme işlemi saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 81 ilde ve ilçelerde adayların oy oranlarına canlı verilerle ulaşabilirsiniz.

Gölbaşı Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak ilçe ilçe verileri takip edebilirsiniz.

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Ankara Gölbaşı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gölbaşı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE GÖLBAŞI'NDA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Ankara 1. Bölge seçim sonuçları kapsamında Gölbaşı'nda oy oranları nasıl sorusu ikinci tur öncesi gündemdeki yerini aldı. Gölbaşı'nda adayların oy sonuçları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %47.25 (45.423 oy)

Kemal Kılıçdaroğlu: %45.14 (43.393 oy)

Sinan Oğan: %7.34 (7.052 oy)

Muharrem İnce: %0.27 (257 oy)

Ankara Gölbaşı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gölbaşı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE GÖLBAŞI'NDA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Türkiye Genel Seçimleri ile 28. Dönem milletvekilleri partilerin oy oranları ile birlikte belli oldu. Ankara Gölbaşı'nda Cumhur İttifakı %47.83 oy alırken Millet İttifakı %42.44 oy aldı:

AK Parti: %30.18

CHP: %27.71

İYİ Parti: %14.73

MHP: %13.23

Yeniden Refah: %3.13

Yeşil Sol Parti: %3.46

Memleket Partisi: %1.05

Ankara Gölbaşı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gölbaşı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ

Ankara 1. Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar

Ankara 2. Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar

Ankara 3. Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle

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