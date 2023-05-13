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Haberler Fotohaber Ankara Keçiören seçim sonuçları! 2023 Keçiören seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:20

Ankara Keçiören seçim sonuçları! 2023 Keçiören seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ankara Keçiören seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 verileri yayında yerini alıyor. 81 ilde oy kullanan seçmenin oyu ile belirlenecek 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı heyecanla bekleniyor. Başkentte bulunan 25 ilçenin arasından 2. bölge Ankara Keçiören seçim sonucu araştırmaları başladı. Şehrin ikinci en büyük ilçesi olan bölgede Ankaralılar, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı oy oranları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy sayısı takibine devam ediyor. İşte, Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı ile Ankara Keçiören seçim sonuçları 2023 güncel veriler…

Ankara Keçiören seçim sonuçları! 2023 Keçiören seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ankara Keçiören seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi) ve Sinan Oğan oy oranları tabloda yerini alıyor. Sandık açıldıkça güncellenen sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Ankara Keçiören seçim sonucu kim kazandı sorusu yanıt arıyor. İç Anadolu bölgesinde yer alan ilde ilçe araştırmaları sürüyor. İşte, Ankara Keçiören seçim sonuçları 2023 anlık veriler…

Ankara Keçiören seçim sonuçları! 2023 Keçiören seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ

Ankara 3 seçim bölgesinden oluşuyor:

Ankara 1. Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar

Ankara 2. Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar

Ankara 3. Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Keçiören Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara Keçiören seçim sonuçları! 2023 Keçiören seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ankara Keçiören seçim sonuçları! 2023 Keçiören seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ANKARA KEÇİÖREN SEÇİM SONUÇLARI 2023 OY ORANLARI

Ankara Keçiören seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ile araştırılıyor. YSK açıklamasına göre saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haber ve tebliğler yayımlanıyor.

İşte, geçmiş seçimden sonuçlar:

Ankara Keçiören seçim sonuçları! 2023 Keçiören seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ANKARA KEÇİÖREN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %58.84

Muharrem İnce: %28.93

Meral Akşener: %9.21

Selahattin Demirtaş: %1.86

Temel Karamollaoğlu: %0.99

Doğu Perinçek: %0.17

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