Ankara Keçiören seçim sonuçları! 2023 Keçiören seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ankara Keçiören seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 verileri yayında yerini alıyor. 81 ilde oy kullanan seçmenin oyu ile belirlenecek 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı heyecanla bekleniyor. Başkentte bulunan 25 ilçenin arasından 2. bölge Ankara Keçiören seçim sonucu araştırmaları başladı. Şehrin ikinci en büyük ilçesi olan bölgede Ankaralılar, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı oy oranları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy sayısı takibine devam ediyor. İşte, Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı ile Ankara Keçiören seçim sonuçları 2023 güncel veriler…