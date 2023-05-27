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Haberler Fotohaber Ankara Keçiören seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Keçiören seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:49

Ankara Keçiören seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Keçiören seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Güncel Ankara Keçiören seçim sonuçları 2023 anbean takip ediliyor. Başkentte ilçe ilçe adayların oy sonuçları yakın mercek altına alındı. Veriler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından aktarılan açılan sandık oranına göre paylaşılıyor. Keçiören seçim sonucu oy oranları ile gündemde. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı sandık açıldıkça güncelleniyor. Peki, 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim önd? İşte, Ankara 2. Bölge Keçiören seçim sonuçları

Ankara Keçiören seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Keçiören seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Ankara Keçiören seçim sonuçları 2023 kapsamında bölge halkı ikinci turu heyecanla takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ilçe ilçe gündemdeki yerini aldı. Keçiören seçim sonucu sayısal verileri 13. Cumhurbaşkanını belirliyor. 2. bölge oy sonuçları araştırılıyor. 2. tur seçim sonuçları canlı yayın ekranı başında toplanıldı. Peki, Keçiören seçim sonuçları ile kim kazandı? İşte, son durum…

Ankara Keçiören seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Keçiören seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte oy oranları yayın organları ve kamuoyu ile paylaşılmaya başlayacak. Oy verme işlemi saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 81 ilde ve ilçelerde adayların oy oranlarına canlı verilerle ulaşabilirsiniz.

Keçiören Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak ilçe ilçe verileri takip edebilirsiniz.

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Ankara Keçiören seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Keçiören seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KEÇİÖREN'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Ankara 2. Bölge seçim sonuçları kapsamında Keçiören'de oy oranları nasıl sorusu ikinci tur öncesi gündemdeki yerini aldı. Keçiören'de adayların oy sonuçları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %52.52 (324.987 oy)

Kemal Kılıçdaroğlu: %40.10 (248.143 oy)

Sinan Oğan: %7.09 (43.902 oy)

Muharrem İnce: %0.29 (1.811 oy)

Ankara Keçiören seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Keçiören seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KEÇİÖREN'DE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Türkiye Genel Seçimleri ile 28. Dönem milletvekilleri partilerin oy oranları ile birlikte belli oldu. Ankara Keçiören'de Cumhur İttifakı %53.06 oy alırken Millet İttifakı %37.17 oy aldı:

AK Parti: %37.10

CHP: %24.34

İYİ Parti: %12.83

MHP: %11.56

Yeniden Refah: %3.16

Yeşil Sol Parti: %2.40

Memleket Partisi: %0.98

Ankara Keçiören seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Keçiören seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ

Ankara 1. Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar

Ankara 2. Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar

Ankara 3. Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle

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