Ankara Keçiören seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Keçiören seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Güncel Ankara Keçiören seçim sonuçları 2023 anbean takip ediliyor. Başkentte ilçe ilçe adayların oy sonuçları yakın mercek altına alındı. Veriler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından aktarılan açılan sandık oranına göre paylaşılıyor. Keçiören seçim sonucu oy oranları ile gündemde. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı sandık açıldıkça güncelleniyor. Peki, 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim önd? İşte, Ankara 2. Bölge Keçiören seçim sonuçları…