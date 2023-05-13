Ankara Mamak seçim sonuçları! 2023 Mamak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Genel Seçim sonuçları tabloda güncelleniyor. Ankara Mamak seçim sonuçları araştırılmaya başladı. Seçim sonucu YSK verileri ile takip ediliyor. Şehrin metropol ilçeleri arasında yer alan Mamak'ta Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları araştırılıyor. 1. Bölge Ankara Mamak seçim sonucu ittifak adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı ile gündemdeki yerini aldı. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti milletvekili listeleri de kontrol ediliyor. Seçimi kim kazandı sorusu son dakika yanıt buluyor. İşte, Ankara Mamak seçim sonuçları 2023…