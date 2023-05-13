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Haberler Fotohaber Ankara Mamak seçim sonuçları! 2023 Mamak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:24

Ankara Mamak seçim sonuçları! 2023 Mamak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Genel Seçim sonuçları tabloda güncelleniyor. Ankara Mamak seçim sonuçları araştırılmaya başladı. Seçim sonucu YSK verileri ile takip ediliyor. Şehrin metropol ilçeleri arasında yer alan Mamak'ta Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları araştırılıyor. 1. Bölge Ankara Mamak seçim sonucu ittifak adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı ile gündemdeki yerini aldı. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti milletvekili listeleri de kontrol ediliyor. Seçimi kim kazandı sorusu son dakika yanıt buluyor. İşte, Ankara Mamak seçim sonuçları 2023…

Ankara Mamak seçim sonuçları! 2023 Mamak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ankara Mamak seçim sonucu oy oranları gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı için heyecan dorukta. Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı son dakika verileri ile takip ediliyor. Ankara Mamak seçim sonuçları 2023 araştırmaları şehrin sakinleri tarafından yakın takibe alındı. YSK son dakika seçim haberleri takip ediliyor. İşte, Ankara Mamak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları verileri…

Ankara Mamak seçim sonuçları! 2023 Mamak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ANKARA MAMAK SEÇİM SONUÇLARI 2023 OY ORANLARI

Ankara Mamak seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ile araştırılıyor. YSK açıklamasına göre saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haber ve tebliğler yayımlanıyor:

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Mamak Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara Mamak seçim sonuçları! 2023 Mamak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ankara Mamak seçim sonuçları! 2023 Mamak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ

Ankara 3 seçim bölgesinden oluşuyor:

Ankara 1. Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar

Ankara 2. Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar

Ankara 3. Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

1. Recep Tayyip Erdoğan

2. Kemal Kılıçdaroğlu

3. Sinan Oğan

4. Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Ankara Mamak seçim sonuçları! 2023 Mamak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

AK Parti Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İyi Parti Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

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