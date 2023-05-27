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Haberler Fotohaber Ankara Mamak seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Mamak seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:52

Ankara Mamak seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Mamak seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Ankara Mamak seçim sonuçları 2023 araştırılmaya başladı. Başkentte ilçe ilçe adayların oy sonuçları kontrol ediliyor. Veriler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından aktarılan açılan sandık oranına göre araştırılıyor. Mamak seçim sonucu oy oranları canlı yayın ile takip ediliyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oyları yakın mercek altına alındı. 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim önde soruları yanıt arıyor. İşte, Ankara 1. Bölge Mamak seçim sonuçları

Ankara Mamak seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Mamak seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Ankara Mamak seçim sonuçları 2023 açılan sandıklarla birlikte güncelleniyor. İkinci tur heyecanla takip edilirken Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ilçe ilçe araştırılıyor. Mamak seçim sonucu yüzdeleri gündemdeki yerini aldı. 1. bölge oy sonuçları YSK tarafından paylaşılıyor. 2. tur seçim sonuçları canlı yayın ekranı başında toplanıldı. Peki, Mamak seçim sonuçları ile kim kazandı? İşte, son durum…

Ankara Mamak seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Mamak seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte oy oranları yayın organları ve kamuoyu ile paylaşılmaya başlayacak. Oy verme işlemi saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 81 ilde ve ilçelerde adayların oy oranlarına canlı verilerle ulaşabilirsiniz.

Mamak Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak ilçe ilçe verileri takip edebilirsiniz.

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Ankara Mamak seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Mamak seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE MAMAK'TA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Ankara 1. Bölge seçim sonuçları kapsamında Mamak'ta oy oranları nasıl sorusu ikinci tur öncesi gündemdeki yerini aldı. Mamak'ta adayların oy sonuçları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %47.23 (212.080 oy)

Kemal Kılıçdaroğlu: %46.70 (209.682 oy)

Sinan Oğan: %5.79 (26.009 oy)

Muharrem İnce: %0.28 (1.249 oy)

Ankara Mamak seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Mamak seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE MAMAK'TA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Türkiye Genel Seçimleri ile 28. Dönem milletvekilleri partilerin oy oranları ile birlikte belli oldu. Ankara Mamak'ta Cumhur İttifakı %47.56 oy alırken Millet İttifakı %43.65 oy aldı:

CHP: %34.20

AK Parti: %33.40

MHP: %10.50

İYİ Parti: %9.45

Yeniden Refah: %2.56

Yeşil Sol Parti: %3.29

Memleket Partisi: %0.91

Ankara Mamak seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Mamak seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ

Ankara 1. Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar

Ankara 2. Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar

Ankara 3. Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle

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