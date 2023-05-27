Ankara Mamak seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Mamak seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Ankara Mamak seçim sonuçları 2023 araştırılmaya başladı. Başkentte ilçe ilçe adayların oy sonuçları kontrol ediliyor. Veriler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından aktarılan açılan sandık oranına göre araştırılıyor. Mamak seçim sonucu oy oranları canlı yayın ile takip ediliyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oyları yakın mercek altına alındı. 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim önde soruları yanıt arıyor. İşte, Ankara 1. Bölge Mamak seçim sonuçları…